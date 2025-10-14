Disney Dreamlight Valley kündigt morgen einen besonderen Stream an, um die kommende Erweiterung "Wunschblüten-Ranch" vorzustellen

HQ

Die Bewohner des Lebenssimulators, in dem die überwiegende Mehrheit der Disney-Figuren lebt, feiern. Disney Dreamlight Valley ist nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung der nächsten großen Erweiterung, der Wunschblüten-Ranch, entfernt, und jetzt haben sie über die sozialen Medien angekündigt, dass es am 15. Oktober um 19:00 Uhr MEZ ein besonderes Content-Launch-Event geben wird. Dies wird mit ziemlicher Sicherheit der Zeitpunkt sein, an dem wir das endgültige Veröffentlichungsdatum im November kennen werden.

Obwohl die Wunschblüten-Ranch erst vor ein paar Wochen angekündigt wurde, werden wir nun einen genaueren Blick auf die Ergänzungen in dieser Erweiterung werfen, die sich sehr auf das Herbst- und Wintersetting zu konzentrieren scheint, wobei auch Pferde eine besondere Rolle spielen. Wir konnten Reittiere sehen, die unserem Charakter helfen, sich zu bewegen und auch bei der Farmarbeit, und es sieht so aus, als ob es einige spezielle Missionen geben wird, in denen es um Tangleds Pferd, Maximus oder Mulans Pferd (Khan) geht.

Das erfahren wir morgen hier. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Teaser für die Wishblossom Ranch in Disney Dreamlight Valley unten ansehen.