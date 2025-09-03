HQ

Auf der Devcom und der Gamescom erfuhren wir bei Gamereactor aus verschiedenen Entwicklungs- und Publishing-Quellen, dass sie zwar begierig darauf waren, ihre Spiele für die kürzlich veröffentlichte Nintendo Switch 2 anzupassen und zu veröffentlichen, es ihnen aber einfach unmöglich war, ein offizielles Software Development Kit von Nintendo zu bekommen.

Eine dieser Quellen teilte Gamereactor mit, dass es immer noch kein formelles Verfahren gibt, eine traditionelle Methode mit unterschiedlichen Genehmigungsstufen, wie es immer bei allen Geräten und ihren Herstellern einschließlich Nintendo Switch der Fall war, um ein Entwicklungskit offiziell über die regulären Kanäle zu beantragen. Dass effektiv und bis zur Wiederherstellung dieser Methode, die für alle gleich ist, die ersten Zuteilungen von Trikots nacheinander auf der Grundlage des aktuellen Spiels vorgenommen werden, unabhängig von Präzedenzfällen und unabhängig davon, wie erfolgreich sie waren, und dass sie in gewisser Weise willkürlich handverlesen werden, abhängig von spezifischen Interessen und Vorlieben. Wir wissen nicht, ob es sich dabei um einen echten Mangel an gefertigter Entwicklungshardware handelt oder einfach nur um die Priorisierung bestimmter Partner und Veröffentlichungen in den ersten Monaten, bevor der Katalog von Drittanbietern übersättigt und der Wettbewerb härter wird.

Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichten andere Verkaufsstellen, dass Nintendo den Studios sogar vorschlug, sich vorerst auf Abwärtskompatibilität zu verlassen.

Es gibt natürlich Ausnahmen, wie das beeindruckende Cronos: The New Dawn von Bloober Team, das am Freitag, den 5. September zur Abwechslung mal schon auf allen wichtigen Plattformen inklusive der Switch 2 gleichzeitig erscheint. Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red und Bandai Namco oder Capcoms Street Fighter 6 wurden bekanntlich zum Launch mit der Hardware veröffentlicht, während andere Unternehmen wie IOI (Hitman, 007), Sega (Sonic, Like a Dragon), Square Enix (Final Fantasy VII) oder Fromsoftware (Elden Ring) bereits das Launch-Fenster nutzen.

Andere halten sich jedoch vorerst an TBA/TBC-Veröffentlichungstermine für ihre Versionen und Update-Patches, unabhängig von ihrem Kaliber, ihrem Publisher und sogar ihrem früheren Erfolg auf der OG Switch. Bei Spielen wie Indiana Jones and the Great Circle (Machinegames/Bethesda/Microsoft) oder Disney Dreamlight Valley (Gameloft) wurden die jeweiligen Adaptionen angekündigt, ohne sich jedoch auf ein festes Veröffentlichungsdatum oder gar ein vierteljährliches Zeitfenster festzulegen. Um über diese beiden speziellen Fälle zu sprechen, haben wir die Entwickler beider Spiele direkt gefragt.

Der Creative Director von MachineGames, Axel Torvenius, zeigte sich "super glücklich", dass sie Indy auf die Switch 2 gebracht haben, und erkannte die Grenzen und Herausforderungen an, die die Adaption mit sich bringen könnte, ohne jedoch weitere Details über die angekündigte, aber nicht fein datierte Portierung zu verraten, die in einem vageren "2026" erscheinen wird.

Auch Gameloft, das nur wenige Tage nach dem Debüt der Konsole Anfang Juni ankündigte, dass Disney Dreamlight Valley für die Switch 2 erscheinen würde, hatte auf der Gamescom, wo wir ausführlich über ihre neue, vielversprechende Erweiterung Wishblossom Ranch sprachen, immer noch keine Neuigkeiten zu diesem Thema.

"Wenn Spieler auf der Switch 2 spielen wollen, spielt Dreamlight Valley im Moment großartig darauf, es funktioniert,

aber es ist immer noch die Switch 1-Version", sagte Creative Director Josh Labelle gegenüber Gamereactor als Erinnerung, was zufällig ähnlich klingt wie das, was Nintendo angeblich vorschlägt. "Wir haben angekündigt, dass wir an einer aktualisierten Version für Switch 2 arbeiten, und die vollständigen Details dazu werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, aber im Moment arbeiten wir noch daran und haben dazu nichts mehr zu verkünden", schloss er.

Tatsächlich spielt sich DDV auf der Switch 2 dank schnellerer Ladezeiten, des hochskalierten Bildes und sogar des gefälschten HDR auf dem neuen System besser. Dennoch war es etwas überraschend, nicht mehr über das vor drei Monaten angekündigte Update zu hören, vor allem, da die dritte Erweiterung im November erscheint, scheinbar der perfekte Zeitpunkt, um den Patch zusammen mit dem DLC zu veröffentlichen. Gameloft äußerte sich zwar nicht zu möglichen Schwierigkeiten oder dem Mangel an Switch 2-Devkits, aber das Spiel reiht sich nun in die Liste der undatierten Titel ein, die die Spieler so schnell wie möglich gerne auf der neuen Konsole genießen würden. Im Moment hat vielleicht nur Nintendo die Antwort auf die aktuelle Situation.