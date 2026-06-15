Disclosure Day erzielt Steven Spielberg seinen bisher größten Kinostart für einen Originalfilm

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Disclosure Day, der neueste Film des legendären Regisseurs Steven Spielberg, hat ihm einen neuen persönlichen Rekord für ein Kinostarter-Album mit einem Originalfilm eingebracht. Spielbergs neuester Film folgt den Reaktionen der Welt, als sie herausfindet, dass Außerirdische tatsächlich real sind, ist teils Sci-Fi, teils Mystery-Thriller und hat viele Hintern in die Hocker gebracht.

Laut Box Office Mojo hat Disclosure Day am Eröffnungswochenende fast 93 Millionen Dollar eingebracht. Mit einem angeblichen Produktionsbudget von etwa 115 Millionen Dollar und einem Marketingbudget von 80 Millionen wird Disclosure Day noch ein paar Wochenenden brauchen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, aber mit einem Regisseur wie Spielberg scheint es zweifelhaft, dass Universal sich nur darauf konzentriert, Geld damit zu verdienen, den 79-jährigen Regisseur wieder hinter die Kamera zu bringen. Wenn Sie selbst sehen möchten, ob Disclosure Day einen Blick wert ist, lesen Sie hier unsere Rezension.

An anderer Eckkasse sehen wir, dass die Horror-Sensationen Backrooms und Obsession ihren Erfolg fortsetzen. Obsession verdient immer noch Millionen in den Kinos und erzielt derzeit insgesamt 286 Millionen Dollar. Backrooms ist nicht weit dahinter und hat 248 Millionen Dollar verdient. Masters of the Universe, der andere derzeit erschienene Sommerblockbuster, kämpft immer noch. Trotz positiver Kritiken hat der Film zum Zeitpunkt des Schreibens weltweit 86 Millionen Dollar eingespielt.