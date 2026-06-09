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Steven Spielberg ist für viele Dinge berühmt, und eines davon ist seine Liebe zu Außerirdischen. Sein nächster Film nach Der weiße Hai, Close Encounters of the Third Kind (1977), behandelte das Thema UFO-Sichtungen und außerirdische Begegnungen mit ungewöhnlichem Realismus und Positivität. Er verzichtete auf die B-Movie-Klischees und nahm sich selbst ernst, entfernte sich von Metaphern für das "Andere", das Fremde und Unbekannte mit böswilligen Absichten, und diente als Erinnerung an unsere Bedeutungslosigkeit im Universum, als Aufruf zur Demut und hoffentlich zur Einheit als Spezies.

Trotz des Erfolgs von Close Encounters haben nur wenige Filme danach das Thema außerirdisches Leben aus einer geerdeten Perspektive erforscht, ohne sie als Ausreden für Horror oder Action zu benutzen, sondern sie stattdessen ernst und mit Glaubwürdigkeit behandeln, uns glauben zu lassen, dass sie real sein könnten, und den Fokus auf uns zu legen, indem wir eine Prüfung über Menschlichkeit bestehen. Contact von Robert Zemeckis basierend auf Carl Sagans Roman und Arrival von Denis Villeneuve basierend auf Ted Chiangs Geschichte sind die Paradebeispiele, und nun schließt Spielberg seinen eigenen Kreis mit Disclosure Day, einem seiner besten und originelleren modernen Filme.

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Das Erste, was man beachten sollte, ist, dass Disclosure Day sich genau so anfühlt, wie man es von einem Film von Steven Spielberg erwarten würde, und seine DNA ist ganz durchdrungen, von der Geschichte und den Charakteren bis zu den im Film behandelten Themen, von der Art, wie die Kamera ständig um die Schauspieler herumläuft oder wie das Licht von Kameramann Janusz Kamiński auf ausdrucksvolle Weise eingesetzt wird. und natürlich ein weiteres Meisterwerk und mitreißender Soundtrack von John Williams. Alles hat seinen Stil, aber am wichtigsten ist, dass die visuelle Flair zu einer soliden und originellen Geschichte passt, die die Neugier schon in der ersten Minute weckt und nicht nach zweieinhalb Stunden langsamer wird, um sich bei jedem Schritt und jeder Wendung zu verbessern.

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Disclosure Day folgt hauptsächlich zwei Figuren, gespielt von Emily Blunt und Josh O'Connor. Blunt ist ein Wetterberichterstatter, der unerklärliche Visionen und Blitze erleidet, und O'Connor möchte der Öffentlichkeit Informationen und Akten offenlegen, die beweisen, dass Außerirdische real sind und das US-Verteidigungsministerium das seit Jahrzehnten kennt (vor 79 Jahren stürzte laut Verschwörungen ein UFO berühmt in Roswell ab, was übrigens auch Spielbergs Alter ist...).

Der gesamte Film ist eine große Verfolgungsjagd, in der Regierungsbeamte unter der Führung von Colin Firth versuchen, sie zu fassen, wobei Autoverfolgungsjagden und sogar ein James-Bond-ähnliches Stunt mit einem Zug gemischt werden, mit teilweisen, ähm, Informationsoffenbarungen, sodass man genug Zeit hat, eigene Theorien zu bilden und den Geist aktiv zu halten, während der Film voranschreitet. David Koepp balanciert mathematisch jedes ihm zur Verfügung stehende Werkzeuge aus: Geheimnis, Action, Romantik, sogar etwas Humor, um dich zu unterhalten und gleichzeitig große Fragen über die Welt und uns selbst aufzuwerfen: Wie würden wir reagieren, wenn die Wahrheit bekannt wäre? Wäre die Welt ein besserer Ort?

Es gibt interessante Erkundungen (wenn auch etwas oberflächlich) über Glauben und das Bedürfnis der Menschen zu glauben, wobei Religion als eines der Haupthindernisse dargestellt wird, damit die Welt weiß, dass Außerirdische real sind. Der Film entscheidet sich außerdem, die Geschichte im Kontext eines bevorstehenden Dritten Weltkriegs zu platzieren, mit dem man sich beim Anschauen unheimlich leicht identifizieren kann (auch wenn er das Klischee wiederholt, Nordkorea als Hollywoods Standardbedrohung für den Weltfrieden zu verwenden, wie der neue Call of Duty), und zeigt eine Gesellschaft im Chaos und am Rande des Zusammenbruchs. Würde es in diesem Zusammenhang helfen, dass wir uns vereinter fühlen, wenn wir die Existenz von außerirdischem Leben nachweisen, das unser Verständnis übersteigt?

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Auf kleinerem und persönlicherem Niveau bleiben Spielbergs Klischees von Kindheitstraumata aus zerbrochenen Familien erhalten und sind ein wesentlicher Teil des Films, obwohl sie hier im Gegensatz zu vielen seiner Filme in mehrere kleine Dosen unterteilt sind, die nicht viel Zeit brauchen, aber als Grundlage vieler Figuren dienen, wobei sie klugerweise eher andeuten als enthüllen, Es wird den Zuschauern leichter, sich mit den Gefühlen der Figuren zu verbinden statt mit ihren eigenen Erfahrungen, und baut auf der Idee auf, dass das Böse aus fehlender Liebe entsteht, ohne zu offensichtlich zu sein.

Tatsächlich sorgen die gemeinsamen Protagonistenrollen von Blunt und O'Connor und die Geheimnisse, die Koepps Drehbuch zu verbergen versucht (über diese beiden, aber auch über Firth und Colman Domingos Nebenfigur), dafür, dass der Film universeller wirkt, was genau der Punkt ist: Obwohl es ein spannendes Abenteuer ist, handelt der Film weniger von ihnen und mehr von der Menschlichkeit. über uns selbst, einige Fragen stellen, aber andere der Interpretation überlassen. Das gesagt, und ohne alle anderen zu diskreditieren, kann man sagen, dass Blunt meistens den Film mit einer oscarwürdigen Leistung auf ihren Schultern trägt.

Einige, mich eingeschlossen, hätten weniger Fokus auf Action und Spektakel und eine tiefgründigere Auseinandersetzung mit Themen und Fragen bevorzugt, die nur kurz behandelt werden, aber am Ende des Tages ist Disclosure Day ein Spielberg-Koepp-Film, was bedeutet, dass er Tiefe und Unterhaltung ausbalancieren muss. Das Ergebnis ist ein Sommer-Blockbuster auf eine Weise, wie es nur noch wenige Regisseure tun, ohne sich auf bestehende IP zu verlassen oder sie mit Action und Humor bis zur Erschöpfung zu überladen.

Er ist unglaublich unterhaltsam, fast wie ein Spionagethriller mit großartigen Actionszenen und Enthüllungen mit sympathischen Charakteren, aber er ist gut ausbalanciert mit schweren Themen und einer intelligenten Weigerung, alles zu erklären, was das Publikum einbindet und ihnen ein enormes emotionales Gewicht verleiht.

Und für diejenigen, die Ufologie-Fanatiker sind, können sie sicher sein, dass Spielberg und Koepp den Mut haben, das Thema sehr ernst zu nehmen, ohne es zu verspotten oder mit Metaphern oder Doppeldeutigkeiten zu verschleieren. In einer Zeit, in der Verschwörungstheorien darauf bestehen, unsere Gesellschaft zu ruinieren, halte ich Ufologie immer noch für die schönste und gesundeste aller Verschwörungen, denn im Gegensatz zu vielen anderen Verschwörungstheoretikern, die glauben, alles zu wissen, befestigt sie uns auf den Boden und erinnert uns daran, dass unsere Existenz in diesem Universum im großen Ganzen anekdotisch ist.