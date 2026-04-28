Digital Bros. erwirbt die Rechte an Wuchang: Fallen Feathers

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Italian Digital Bros. ist gerade dabei, ein wenig einzukaufen. Der Verlag hat eine Vereinbarung mit dem chinesischen Entwickler Chengdu Lingze Technology Co. Ltd. getroffen, um die geistigen Eigentumsrechte an dem Spiel Wuchang: Fallen Feathers zu erwerben.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt wurde, wird der Deal auf etwa 4 Millionen Euro bewertet und beinhaltet den vollständigen Besitz des geistigen Eigentums, die vollständige Wertbindung des gesamten Lebenszyklus sowie die Beseitigung künftiger Lizenzpflichten.

Zum Grund für die Übernahme von Digital Bros. heißt es in der Mitteilung: "Die Sicherung des geistigen Eigentums wird die Fähigkeit der Gruppe verbessern, rechtzeitige Entscheidungen bezüglich ihrer zukünftigen Entwicklung und zugehörigen Investitionen zu treffen."

Digital Bros. merkt außerdem an, dass man nicht erwartet, dass diese Übernahme einen "signifikanten Einfluss" auf die Geschäftsaussichten für das kommende Jahr haben wird.

Dies folgt auf den besorgniserregenden Bericht, dass das Entwicklerteam, das mit dem Spiel verbunden ist, entlassen wurde, nachdem es sich geweigert hatte, Support-Aufgaben zu übernehmen, was zweifellos ein Hauptgrund dafür ist, wie und warum Digital Bros. die IP zu einem so niedrigen Preis erwerben konnte.