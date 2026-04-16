Bericht: Die meisten von Wuchang: Fallen Feathers ' Entwicklungsteams wurden entlassen, nachdem sie die Versetzung von Support-Aufgaben abgelehnt hatten

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Wuchang: Fallen Feathers ist eine interessante Geschichte, wenn es um Soulslike geht. Anfangs erhielt das Spiel negative Kritiken, brach aber dennoch Rekorde bei der Spielerzahl und galt zudem als starker Verkaufsschlager. Trotz dieser beiden Faktoren zu seinen Gunsten scheint der Entwickler des Spiels, Leenzee Games, auf ein Skelettteam reduziert worden zu sein.

Dies stammt von SavePointGaming, das einen Bericht des chinesischen Mediums GamerSky zitiert, der besagt, dass das Kernentwicklerteam von Leenzee nach dem Weggang von Wuchang-Spieldirektor Xia Siyuan, die das Unternehmen offenbar vor dem Mondneujahr durch Entlassung verlassen hat, entlassen wurde. Mit seinem Weggang wurde einem Großteil des Entwicklungsteams neue Arbeit angeboten und entweder für Auslagerung oder Unterstützung in anderen Projekten versetzt.

Die Mehrheit des Personals lehnte ab und wurde, wie die Geschichte sagt, daher entlassen. Von Leenzees Seite wurde nichts Offizielles bestätigt, aber mehrere große Medien berichten inzwischen darüber. Das bedeutet, dass Wuchang: Fallen Feathers möglicherweise keine weiteren großen Inhaltsupdates mehr bietet und die Hoffnungen auf eine Erweiterung derzeit schwinden.