Dies ist das Datum, an dem die San Diego Comic-Con Málaga für Akkreditierungen geöffnet ist

Popkultur-Fans in Europa und Spanien haben jetzt Grund zum Feiern. Es war eine große Überraschung, als wir hörten, dass die San Diego Comic-Con in Málaga landen würde, die erste, die außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet. Aber jetzt haben wir erfahren, dass der Ticketverkauf nächste Woche beginnt, am Donnerstag, den 15. Mai, um genau zu sein. Wie Sie vielleicht bereits wissen, findet die Veranstaltung vom 25 bis 28. September 2025 statt und findet in der FYCMA, dem Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, statt.

Aber es gibt eine wesentliche Voraussetzung, um auf diese Erfahrung zugreifen zu können. Für alle Teilnehmer ist eine Registrierungs-ID erforderlich, auf die Sie über die offizielle Website zugreifen müssen. Alle Teilnehmer über 14 Jahren müssen ihre Registrierung abgeschlossen haben, ohne diese können Sie keine Tickets kaufen. Es lohnt sich, einige Merkmale der Tickets zu erwähnen, sie werden persönlich und nicht übertragbar sein, abgesehen davon, dass sie pro Tag gekauft werden, ohne die Möglichkeit von Dauerkarten. Der Preis für die Feier der Ankunft der Veranstaltung in Europa beträgt 50 Euro, eine Ermäßigung von 30 Euro gegenüber dem üblichen Preis.

Für die Kleinen der Haushalte unter dreizehn Jahren gilt in Begleitung eines Erwachsenen mit gekauftem Ticket freier Eintritt. Darüber hinaus können vor der Veranstaltung oder bei der Ankunft auf der Comic-Con Tickets gegen ein Armband als Badge und ein Willkommenspaket eingetauscht werden.

Neben dem vollständigen Programm der Veranstaltung gibt es noch weitere Neuigkeiten zu verkünden. Für weitere Informationen haben sie einen Newsletter auf ihrer Website, um Sie über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten.

Habt Ihr Eure Kameraden für dieses Abenteuer im September versammelt?

