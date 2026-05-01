Die Wiederbelebung von Scrubs wurde für eine weitere Staffel genehmigt

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Gute Nachrichten, Scrubs Fans! Offensichtlich war die Wiederbelebung der ikonischen Fernsehserie ein ausreichender Erfolg, denn Hulu und ABC haben beschlossen, offiziell eine weitere Staffel der Rückkehr von Scrubs zu bestellen.

Es gibt keine Informationen darüber, wann die nächste Folge erscheinen wird (für die meisten europäischen Zuschauer auf Disney+), aber die gute Nachricht ist, dass wir mehr von Zach Braffs J.D. Dorian, Donald Faisons Christopher Turk, Sarah Chalkes Elliot Reid und dem weiteren Ensemble, darunter John C. McGinleys Perry Cox, der an diesem Wochenende bei der Comicon Napoli anwesend ist, erwarten können. wo Gamereactor mit dem beliebten Star sprechen wird.

Hast du die Wiederbelebung von Scrubs gesehen? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere Rezension der neuesten Episodenserie.