Die Comicon Napoli 2026 gibt die Teilnahme mehrerer Stars bekannt, angeführt vom Schauspieler John C. McGinley

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omicon Napoli, eines der größten Comic- und Popkulturfestivals Europas, das in diesem Jahr seine 26. Ausgabe vom 30. April bis 3. Mai feiert, hat ein neues Line-up von Stargästen in die italienische Stadt angekündigt, darunter der amerikanische Schauspieler John C. McGinley.

Der legendäre Schauspieler, der vor allem für seine exzentrische Darstellung von Dr. Perry Cox in Scrubs bekannt ist (eine Rolle, die er in der jüngsten Rückkehr der Serie ins Fernsehen wieder einnimmt), wird am Sonntag, den 3. Mai, an einem Panel teilnehmen. McGinley spielt außerdem an der Seite von Steve Carell in der HBO-Max-Serie Roosters, die nach ihrem großen Erfolg kürzlich für eine zweite Staffel verlängert wurde.

John C. McGinley ist nicht das einzige Gesicht (und die Stimme), die in den letzten Tagen bestätigt wurden, denn auch die Organisatoren freuen sich darüber, dass Jane Perry, die britische Schauspielerin und BAFTA-Gewinnerin für ihre Stimme von Selene in Returnal, ebenfalls dieses Jahr teilnehmen wird. Perry sprach Mystra außerdem in Baldur's Gate III und wird ihr Panel am Freitag, den 1. Mai, mit der Schauspielerkollegin Kirsty Rider teilen, die viele von euch als die Stimme von Lune in Clair Obscur: Expedition 33 kennen werden, sowie für ihren Auftritt in der Netflix-Realverfilmung von Sandman.

Gamereactor wird auch in diesem Jahr erneut an der Comicon Napoli 2026 teilnehmen , um Ihnen Live-Berichterstattung über die Veranstaltung zu bieten und sie gemeinsam mit den Fans zu genießen, sowie exklusive, persönliche Interviews mit vielen seiner besonderen Gäste.

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