Die von Velociraptor gelöschte Szene von Jurassic World: Rebirth wurde enthüllt

Jurassic World Rebirth führt eine neue Spezies mutierter Dinosaurier ein, genannt Mutadon, eine Hybride aus Velociraptor und Pteranodon, die im Wesentlichen genauso funktionierte wie ein Raptor in den älteren Filmen. Die alten Velociraptoren tauchten nur kurz in der Mitte des Films auf... von dieser neuen mutierten Spezies verschlungen zu werden.

Ursprünglich sollten sie jedoch im dritten Akt des Films etwas länger erscheinen. In einer gelöschten Szene, die in der Heimversion des Films enthüllt wurde, die heute, am 5. August, auf digitalen Plattformen veröffentlicht wurde, verfolgt ein Rudel Velociraptoren die menschlichen Überlebenden... Doch später fliehen sie, da sie wissen, dass ein viel größeres Raubtier in die andere Richtung kommt.

User JWScreenshots hat die Szene hochgeladen. Es ist eine kurze Szene, in der sie niemanden wirklich jagen (es ist immer noch der einzige Film der Reihe, in dem die Raptoren niemanden töten), aber sie bietet einen schönen Blick auf die Lieblingstiere der Fans und baut etwas Spannung vor dem D-Rex auf.

Haben dir die Mutadons in Jurassic World Rebirth gefallen? Haben Sie die klassischen Velociraptoren bevorzugt?