Die Verkaufszahlen von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom in der ersten Woche übertreffen die Remakes von Link's Awakening und Skyward Sword in Japan

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom war letzte Woche (vom 23. bis 29. September) das meistverkaufte Spiel in Japan. Es verkaufte sich 200.121 Mal (nur die Einzelhandelsexemplare mitgezählt), wie aus den wöchentlichen Daten der Famitsu hervorgeht.

Die zweit- und drittmeistverkauften Spiele, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria und EA Sports FC 25, die ebenfalls in derselben Woche veröffentlicht wurden, liegen mit weniger als dreißigtausend Einheiten weit zurück.

In einer Woche hat Zelda Echoes of Wisdom auch den Astro Bot besiegt, der es gerade noch geschafft hat, weltweit 34.902 Einheiten zu verkaufen. Im Vergleich zum vorherigen Zelda-Spiel verblassen die Verkaufszahlen jedoch.

Die Verkäufe von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom im Vergleich zu anderen Zelda-Titeln in Japan

Bereits im Mai 2023 verkaufte sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom unglaublich viel von 1.119.502 Mal, allein in der ersten Woche in Japan. Die Lebenszeitverkäufe des Spiels in Japan haben noch nicht 2 Millionen erreicht, was bedeutet, dass das Spiel in nur einer Woche rund 60 % der jemals in Japan verkauften Exemplare verkauft hat.

Die Zahlen von Echoes of Wisdom entsprechen viel mehr dem, was die Serie normalerweise in diesem Land tut. Das ist etwas weniger als das, was 3DS' A Link Between Worlds im Jahr 2013 erreicht hat, das vorherige 2D-Zelda-Spiel, das in der ersten Woche 225.418 Einheiten und 425.729 Einheiten auf seiner Lebenszeit verkaufte.

Laut Zelda-Wiki-Daten hat es jedoch das Switch-Remake Link's Awakening aus dem Jahr 2019 (141.375 in der ersten Woche, 274.208 Lebenszeit) sowie Skyward Sword HD aus dem Jahr 2021 (159.089 in der ersten Woche, unbekannte Gesamtzahlen) übertroffen, Spiele, die in Umfang und realistischen Verkaufserwartungen Echoes of Wisdom viel ähnlicher sind.