Die Vereinigten Staaten sind zuversichtlich, dass Friedensgespräche mit Iran stattfinden werden, trotz jüngster iranischer Schiffsangriffe

HQ

Vor dem Wochenende gab es echte Hoffnung, dass der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und Iran irgendwie friedlich abgeschlossen werden würde, da die verschiedenen Nationen offenbar bereit waren, sich zu Friedensgesprächen zu treffen, alles nachdem ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft gesetzt worden war. Doch zu Beginn dieser Woche führten die Vereinigten Staaten einen Angriff auf ein iranisches Schiff durch, das versuchte, die Blockade in der Straße von Hormus zu durchbrechen, was zu Versprechen von Vergeltungsmaßnahmen durch Piraterie führte und ein friedliches Abkommen unwahrscheinlich erscheinen ließ.

Doch selbst mit diesem Einsatz scheint es, als wären die beteiligten Länder weiterhin daran interessiert, die geplanten Friedensgespräche durchzuführen, die von Pakistan vermittelt werden sollen. Reuters hat erklärt, dass heute eine iranische Delegation nach Pakistan reist und dass die Vereinigten Staaten ebenfalls zuversichtlich sind, dass die Gespräche voranschreiten, die angeblich morgen, am 22. April, stattfinden sollen.

Mit diesen positiven Nachrichten im Hinterkopf ist der Ölpreis erneut gesunken und die Aktien haben sich erneut stabilisiert, während die Weltwirtschaft den Atem anhält in der Hoffnung, dass der Konflikt beendet wird und die Straße von Hormus wieder geöffnet wird, um den Welthandel zu befreien.

Es wird außerdem erklärt, dass Vizepräsident JD Vance bei den Friedensgesprächen anwesend sein wird und dass, falls ein Abkommen unterzeichnet wird, Präsident Donald Trump entweder persönlich oder virtuell im Namen der Vereinigten Staaten erscheinen könnte.