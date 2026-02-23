Die USA und Iran stehen am Donnerstag in Genf zu neuen Nukleargesprächen

HQ

Iran und die Vereinigten Staaten werden am Donnerstag in Genf eine dritte Runde von Nukleargesprächen abhalten, bestätigt vom Außenminister Omans, wobei die Spannungen zwischen den langjährigen Gegnern weiterhin hoch sind. Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund einer verstärkten US-Militärpräsenz im Nahen Osten statt und Warnungen von Präsident Donald Trump, dass das Scheitern einer Einigung ernsthafte Folgen haben könnte.

Omans Außenminister Badr Albusaidi, der indirekte Gespräche zwischen Washington und Teheran vermittelt hat, sagte, die beiden Seiten würden einen erneuten Versuch unternehmen, ein Abkommen abzuschließen. Berichten zufolge hat Iran neue Zugeständnisse gemacht, darunter die Versendung eines Teils seines hoch angereicherten Urans ins Ausland und die Verdünnung des restlichen Urans im Austausch für Sanktionslockerungen und die Anerkennung seines Rechts auf friedliche nukleare Anreicherung.

Badr Albusaidi // Shutterstock

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bezeichnete die jüngsten Gespräche als ermutigend, während Außenminister Abbas Araqchi betonte, Teheran werde unter Druck nicht "kapitulieren". Trumps Sondergesandter Steve Witkoff stellte die Frage, warum Iran noch nicht zugestimmt habe, sein Programm einzuschränken, und deutete an, dass Washington erheblichen Einfluss habe.

Der Streit konzentrierte sich auf die Urananreicherung, die die USA als Weg zu Atomwaffen ansehen. Iran bestreitet, nach einer Bombe gesucht zu haben. Die Gespräche berührten auch die Sanktionsaufhebung, die Entwicklung von Raketen und den regionalen Einfluss Teherans. Trotz tiefgreifender Differenzen haben beide Seiten signalisiert, dass Diplomatie vor dem Treffen am Donnerstag weiterhin möglich ist...