Die Ukraine wird ihre WM-Playoff-Spiele in Spanien als Heimstadion austragen

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Die Ukraine ist eines der Teams, die noch um einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 ankämpft, und bestreitet ihr erstes Play-off-Spiel am Donnerstag, den 26. März, um 20:45 Uhr MET, 19:45 GMT, als Teil der letzten WM-Qualifikationsspiele. Sie spielen gegen Schweden, und wenn sie gewinnen, treffen sie auf Polen oder Albanien um einen Platz in Gruppe F mit den Niederlanden, Japan und Tunesien.

Die Ukraine hat die Austragungsrechte für die Play-offs, aber da sie nicht in der Ukraine spielen können, hat sich der ukrainische Fußballverband (UAF) entschieden, in Spanien zu spielen, speziell in Valencia: Das Ciutat de València-Stadion, Heimat von Levante, mit einer Kapazität von 26.354 Zuschauern, wird diese Woche für ein und vielleicht zwei Spiele das Heimstadion der Ukraine sein.

Levantes Stadion wird am 26. März das Spiel gegen Schweden ausrichten, und falls die Ukraine gewinnt, wird es auch das entscheidende Spiel am 31. März ausrichten.

"Während der bevorstehenden Länderspielpause wird Orriols (Spitzname des Levantes Stadions) ein entscheidendes Playoff-Spiel ausrichten, das unsere Anlagen ins Rampenlicht des europäischen Elitefußballs rückt", sagte das LaLiga-Team in einer Stellungnahme, in einer Saison, in der sie fast garantiert absteigen werden.