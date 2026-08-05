Die UFC verlor tatsächlich etwa 30 Millionen Dollar mit dem White-House-Event

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Das UFC Freedom 250-Event, das am 14. Juni in den Südgärten des Weißen Hauses stattfand und damit endete, dass Justin Gaethje Ilia Topuria vernichtete, führte dazu, dass die UFC etwa 30 Millionen Dollar verlor, obwohl das Unternehmen damit gerechnet hatte.

Bei der Veranstaltung wurden keine Tickets für die breite Öffentlichkeit verkauft, die hauptsächlich aus US-Armeeveteranen und Familien bestand, sodass die einzige Erholung durch Sponsoring, Medienpräsenz und andere Partnerschaften erfolgte. Das Veranstaltungsbudget, zu dem auch der Bau der Arena gehörte, stieg auf über 60 Millionen Dollar. TKO Group Holdings, die Muttergesellschaft der UFC, erklärte, dass die Veranstaltung "wie erwartet zu einem Verlust von etwa 30 Millionen Dollar führte", sodass ihre Gewinnmargen bei der UFC erheblich beeinflusst wurden.

Die Veranstaltung zog jedoch ein weltweites Publikum von 8,2 Millionen Zuschauern in den USA und 34 Millionen Zuschauern weltweit an und war damit eines der meistgesehenen Mixed-Martial-Arts-Events aller Zeiten. Der Kampf war eines der besonderen Ereignisse zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten und fiel mit Donald Trumps 80. Geburtstag zusammen.