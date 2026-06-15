Gaethje zerstört Topuria beim UFC-Event im Weißen Haus und wird neuer Leichtgewichts-Champion

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Ilia Topuria erlitt die erste Niederlage seiner Karriere nach 18 Kämpfen im denkbar ungünstigsten Moment: gegen den amerikanischen Mixed-Martial-Artist Justin Gaethje beim White-House-Event UFC Freedom 250, das vor Donald Trump am Geburtstag des US-Präsidenten stattfand. Ein Rufverlust, der auch bedeutet, dass Topuria den Titel der Leichtgewichtsklasse an den 37-jährigen Amerikaner verlor, der seinen Status als Außenseiter mit den Amerikanern verglich, die vor 250 Jahren für ihre Unabhängigkeit kämpften.

Für alle Fans, die an der Veranstaltung teilnahmen, die durch Regen um eine halbe Stunde verzögert war, aber danach reibungslos verlief, war es das perfekte Ende für das patriotische Ereignis, das mit Jets über dem Weißen Haus begann und hauptsächlich von Mitgliedern des US-Militärs in einem Freiluftstadion im Südrasen des Weißen Hauses besucht wurde. während Tausende draußen auf großen Bildschirmen zusahen.

Topuria blieb nicht für den Rest der Zeremonie und ging direkt ins Krankenhaus, nachdem sein Bruder Aleksander Topuria den Kampf in der fünften Runde abgebrochen hatte, wobei er den spanisch-georgischen Kämpfer blutig und mit dem rechten Auge völlig geschlossen sah.

Im Co-Hauptkampf besiegte Ciryl Gane Alex Pereira, der als erster Drei-Gewichts-Champion gewinnen wollte, mit einem Stopp in der zweiten Runde in einem Interims-Schwergewichtstitelkampf.