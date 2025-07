Die Türkei bricht mit 50,5 °C ihren höchsten gemessenen Temperaturrekord

HQ

Für viele Teile der Welt war dieser Sommer ein sehr, sehr heißer Sommer. Wir haben überall Hitzewellen und Dürren erlebt, von denen viele zu neuen Temperaturrekorden geführt haben, so auch in der Türkei, die am Wochenende einen früheren Rekord deutlich übertroffen hat.

Laut dem Met Office in Großbritannien wurde bekannt, dass in der Gegend von Silopi, Sirnak, in der Türkei am Freitag, den 25. Juli, die glühend heiße Temperatur von 50,5 °C erreicht wurde, was heiß genug war, um den alten Rekord vom August 2023 zu brechen, als ebenfalls brütend warme 49,5 °C aufgestellt wurden. ein ganzes Grad Celsius weniger als noch vor ein paar Tagen.

Die Met Office stellt fest, dass diese Hitze nicht nur ein großes Problem für die Gesundheit von Menschen und Wildtieren darstellt, sondern auch zu einem großen Risiko führt, dass Waldbrände ausbrechen und unermessliche Schäden an der Umwelt und der Umgebung anrichten.