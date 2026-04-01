Die Türkei beendet die 24-jährige Wartezeit auf die Rückkehr zur FIFA-Weltmeisterschaft

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In einem spannenden letzten Abend der WM-Qualifikation, in dem Italien zum dritten Mal in Folge ausgeschieden ist, sicherte sich die Türkei erstmals seit 24 Jahren ihre Anwesenheit, indem sie Kosovo mit 1:0 besiegte. Kerem Akturkoglu aus Fenerbahçe erzielte das einzige Tor gegen Kosovo.

Die Türkei, inzwischen angeführt von Arda Guller von Real Madrid und Hakan Calhanoglu von Inter Mailand, hatte eine äußerst begrenzte Präsenz bei der Weltmeisterschaft und konnte sich zwischen 1962 und 1998 nicht qualifizieren, war aber eine der Überraschungen der Weltmeisterschaft 2002, besiegte Japan, Senegal und Südkorea, belegte den dritten Platz, konnte sich aber bis jetzt für keine der folgenden Ausgaben qualifizieren.

Auf der anderen Seite muss Kosovo, das 2016 seine UEFA- und FIFA-Mitgliedschaft akzeptiert hat, auf seine erste große Teilnahme an einem großen internationalen Turnier warten.

Der 1:0-Sieg war zudem der einzige der vier Finals, die das Auswärtsteam am letzten Abend der Qualifikation am 31. März gewann. Sie schließen sich der Gruppe D an, mit Gastgebern USA, Paraguay und Australien.