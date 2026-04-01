Weltmeisterschaft 2026: Wer sich am letzten Tag qualifiziert hat und in welche Gruppe sie einsteigen

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Die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft sind beendet (außer den Spielen der Inter-Confederation-Play-offs zum Zeitpunkt des Schreibens), und wir kennen endlich die letzten vier Länder, die sich nächsten Sommer für den FIFA-Wettbewerb qualifizieren – in den USA, Mexiko und Kanada. Und was für ein letzter Tag, mit der überraschenden Ausscheidung Italiens, zum dritten Mal in Folge scheitern die viermaligen Meister an der Weltmeisterschaft.

Ein spannendes Spiel zwischen Schweden und Polen wurde schließlich vom schwedischen Star Viktor Gyokeres entschieden, womit der albtraumhafte Qualifikationsprozess endete (sie belegten den dritten Platz in ihrer Gruppe und spielten nur Qualifikationsspiele wegen ihrer Nations League-Platzierung).

Dies waren die Ergebnisse der WM-Qualifikationsspiele am Dienstag:



Bosnien und Herzegowina 1(4)-1(1) Italien

1(4)-1(1) Italien

Schweden 3-2 Polen

3-2 Polen

Tschechien 2(3)-2(1) Dänemark

2(3)-2(1) Dänemark

Kosovo 0-1 Türkei



DR Kongo gegen Jamaika: 23:00 Uhr MESZ, 22:00 Uhr BST



Irak gegen Bolivien: 05:00 MES, 04:00 BST (1. April)



Bosnien und Herzegowina tritt der Gruppe B (Kanada, Katar, Schweiz) bei.

Schweden tritt der Gruppe F (Niederlande, Japan, Tunesien) bei.

Türkei tritt Gruppe D (USA, Paraguay, Australien) bei.

Tschechien tritt Gruppe A (Mexiko, Südafrika, Südkorea) bei.

Irak oder Blolivia schließen sich Gruppe I an (Frankreich, Senegal, Norwegen)

Die DR Kongo oder Jamaika schließen sich der Gruppe K an (Portugal, Usbekistan, Kolumbien)

Wir sind 70 Tage von der FIFA-Weltmeisterschaft entfernt, vom 11. Juni bis zum 19. Juli. Bist du aufgeregt?