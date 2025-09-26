Die Trophée des Champions zwischen PSG und Marseille findet im kommenden Januar in Kuwait statt

HQ

Die LFP (Professional Football League in France) hat das Datum und den Austragungsort der Trophée des Champions, der "Champions Trophy" oder des französischen Superpokals, bekannt gegeben, die zwischen den Siegern der Ligue 1 und des Coupe de France ausgetragen wird. Da Paris Saint-Germain sowohl die Ligue 1 als auch den Coupe de France gewann, trifft PSG stattdessen auf den Vizemeister der Ligue 1, Olympique Marseille.

Ein weiterer Classique (diese Woche fand der erste statt, und PSG verlor mit 0:1, als Ousmane Dembélé den Ballon d'Or gewann). Und wieder einmal wird sie ganz weit weg von Frankreich stattfinden, in Kuwait, dem kleinen Land am Persischen Golf.

Die letzten Ausgaben der Trophée des Champions fanden weit weg von Frankreich statt. Im Jahr 2024 fand sie in Doha statt. Die Ausgaben 2021 und 2022 des Pokals fanden in Tel Aviv, Israel, statt. Zuvor fand es in Marokko, China, Gabun, den Vereinigten Staaten, Tunesien, Kanada usw. statt.

Eine weitere Änderung gegenüber vor drei Jahren, die hängen geblieben ist, sind die Termine: Statt im Sommer findet sie nun am 8. Januar 2026 statt. PSG hat seit 2013 jede Ausgabe gewonnen, mit Ausnahme von 2021, wo sie gegen Lille verloren. Wird Marseille, das zuletzt 2011 die Trophée gewann, PSG erneut überraschen?