HQ

Ousmane Dembélé stemmte am Montagabend in Paris den Ballon d'Or in die Höhe und überglückliche die PSG-Fans, die in den Straßen von Paris feierten (trotzdem verlor PSG eine Stunde zuvor in der Classique gegen Marseille und verlor die Führung in der Ligue 1. Dembélé war der Favorit, aber viele glaubten, dass Lamine Yamal den Sieg holen könnte.

Der Teenager aus Barcelona wurde Zweiter. Sein Vater sagte, "etwas Seltsames sei passiert", weil er als bester Fußballspieler der Welt hätte gewinnen müssen (andere halten ihn nicht einmal für den besten Spieler des Vereins). Allerdings waren die Abstimmungen offenbar nicht so knapp, wie manch einer denken würde.

Nach der Verleihung des Ballon d'Or veröffentlicht L'Équipe eine umfassende Liste aller Stimmen aller 100 Mitglieder der Jury (ein Journalist pro Land). Das wird erst im Oktober veröffentlicht, aber laut Vincent Garcia, Chefredakteur von L'Équipe, war Dembélés Sieg klar (via RMC Sport).

"Wenn ich Ihnen einen Hinweis geben muss, gab es ehrlich gesagt keinen Wettbewerb. Ousmane gewann mit großem Vorsprung. Er gewann weitgehend die Unterstützung unserer Ballon d'Or-Jury. Er ist ein Ballon d'Or-Gewinner, der a priori eine Autorität unter unseren Juroren ist."

"Vitinha holte ein paar erste Plätze, ebenso wie Achraf Hakimi, aber nicht viele", fügte Garcia hinzu. "Ousmane Dembélé hat die Abstimmung auf allen Kontinenten mit großem Vorsprung gewonnen, ob in Afrika, Europa, Südamerika oder Nordamerika. Ein klarer und unverwechselbarer Ballon d'Or."

Letztes Jahr gewann Rodri Vinícius Jr. mit nur 41 Punkten Vorsprung (Rodri hatte 1170, Vini 1129).