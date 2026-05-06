Die Tracklist der zweiten Staffel von Devil May Cry ist einfach großartig

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Es ist fast Zeit, dass die zweite Staffel der Netflix-Serie Devil May Cry auf der Streaming-Plattform erscheint, denn am 12. Mai wird die nächste Episodenrunde erscheinen und zeigen, wie Dante und der Rest der Gruppe weiterhin aufhören, intrigante Menschen und tödliche Dämonen daran zu hindern, die Erde zu übernehmen, und eine Invasion aus der dämonischen Höllenlandschaft Makai willkommen heißen.

Obwohl es viele Actionspektakel zu genießen geben wird, wurde die erste Staffel von Devil May Cry durch den hervorragenden Einsatz von Musik etwas hervorgehoben, und auch diese zweite Staffel wird diesem Beispiel folgen wollen.

Netflix hat nun die Tracklist für die nächste Staffel bekannt gegeben, und sie ist einfach herausragend. Sehen Sie sich unten alle Künstler und Songs an, die in Staffel 2 verwendet werden.



Papa Roach ft. Hanumankind – "Sieh dich in der Hölle"



Casey Edwards & Amira Elfeky – "Bazooka"



Korn – "Freak On A Leash (Power Glove Remix)"



Evanescence – "Mein Unsterblicher (Bandversion)"



Avril Lavigne – "Sk8er Boi"



Papa Roach – "Mit Mord davonkommen (Power Glove Remix)"



Ertrinkbecken – "Leichen"



Amy Lee – "Triff mich im Jenseits (Power Glove Remix)"



Bryce Vine – "Straßen-Punks auf einem Güterzug"



Capcom – "Dantes Büro (7 Hells Battle)"



Gunship – "The Gates Of Disorder (Power Glove Remix)"



Power Glove ft. Gunship – "Shall Never Surrender"



Freust du dich auf die nächste Staffel von Devil May Cry ? Für einen Vorgeschmack darauf, was Sie erwartet, verpassen Sie nicht unsere Rezension zur ersten Staffel und sehen Sie sich unten unbedingt einen Trailer zur nächsten Staffel an.