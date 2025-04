Devil May Cry - Saison 1

HQ

Für die Laster, die Netflix hat, muss man den Bemühungen der Streaming-Plattform um die Adaption von Videospielen Anerkennung zollen. Im Gegensatz zu anderen Produktionsgiganten, die anscheinend versucht haben, mehr Mainstream- und Popkultur-Phänomene zu nehmen und sie in eine verdrehte Live-Action- oder animierte Alternative zu übersetzen, hat Netflix diesen Ansatz aufgegeben und sich in den IP-Schatz gegraben - der in der Spieleindustrie nicht einmal sehr häufig verwendet wird - um mehrere unterschiedliche Projekte zu produzieren, bei denen Authentizität und die Besänftigung der wahren Fans die Absicht zu sein scheint. Diese Philosophie hat zu Arcane, Castlevania, Dragon's Dogma, Pokémon Concierge, The Cuphead Show, Tekken: Bloodline, Tomb Raider, Cyberpunk: Edgerunners, Dragon Age: Absolution, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix und mehr geführt. Ja, die Qualität dieser Projekte variiert, aber in der Regel sind sie besser als schlechter, mit einigen echten Juwelen.

Ein Schöpfer, den Netflix in der Vergangenheit genutzt hat, um seine Entwicklung in dieser Philosophie voranzutreiben, ist Adi Shankar, genau die Person, die dazu beigetragen hat, Castlevania und seinen Ableger Castlevania: Nocturne in die Welt zu bringen, sowie Captain Laserhawk. Nun verlässt Shankar Konamis berühmte Serie zugunsten eines Capcom-Projekts, wobei sich die nächste große Aufgabe um Devil May Cry dreht. Wenn man bedenkt, dass es sich um einen von Shankar produzierten Netflix-Anime handelt, kann man sich bereits ein ziemlich klares Bild davon machen, wie es aussieht, aber die Schlüsselfrage ist einfach... Funktioniert es?

Diese achtteilige Staffel ist der Inbegriff von Devil May Cry. Das Thema und der Ton sind absolut goldrichtig, mit einem ungebremsten Tempo, rauer und verrückter Action, einprägsamen (oft verdrehten), aber unbestreitbar coolen Charakteren und unzähligen albernen und witzigen Witzen, die auf Schritt und Tritt eingebaut sind. Im Gegensatz zu Serien wie Castlevania, die mehr Weltenbau und eine stetigere, emotionalere Erzählung präsentierten, beginnt Devil May Cry mit einem Knall und bietet dann ein etwa vierstündiges Feuerwerk. Es ist herzzerreißend, aufregend, aufregend und vielleicht manchmal auch ein bisschen überwältigend. Es erinnerte mich seltsamerweise an Crank...

Also ja, die Action und das Tempo sind eine der stärksten Qualitäten dieser Serie. Es fühlt sich passenderweise wie ein japanisches Actionspiel an, mit absurd exzentrischen, manischen Charakteren und Kämpfen und Kämpfen, die jeden Sinn für Realismus über den Haufen werfen. Mit Studio Mir als Animationshaus kann dies auch mit großer Wirkung realisiert werden. Sie werden keinen Atemzug nehmen oder auf Pause drücken wollen, Sie werden einfach nur durch die Episoden tuckern wollen, bis Sie das Crescendo überschritten haben und die Vorhänge sich schließen, und selbst dann werden Sie mehr wollen. Es ist vielleicht die hektischste und wildeste Videospieladaption, die ich bisher gesehen habe, aber da es sich um Devil May Cry handelt, fühlt es sich einfach richtig an.

Aber es gibt einen Haken an dieser Struktur, und der ist, dass die Charaktere nicht wirklich Zeit zum Atmen oder zur Entwicklung bekommen. Es gibt hier und da kleine Rückblenden und sogar eine Episode in der Mitte der Staffel, die versucht, einen Großteil dieser Schwerstarbeit zu leisten, aber für die meisten Hauptcharaktere hat man ein Setup, das sich stark auf Exposition, subtile Anspielungen auf die Familie des Protagonisten Dante, Marys Vergangenheit oder sogar den tief sitzenden Hass von VP Baines (gesprochen vom verstorbenen Kevin Conroy) auf alles Nicht-Menschliche verlässt. Aus diesem Grund fehlt es Devil May Cry tatsächlich ein wenig an der Handlung und dem erzählerischen Element, obwohl ich nicht denke, dass es ein großes Problem ist, da insbesondere die Präsentation und der Soundtrack so druckvoll und laut sind, dass sie fast alles andere übertönen.

Wenn Grunge und Metal dein Ding sind, dann wird Devil May Cry absolut bei dir Anklang finden. Shankar hat es nicht nur geschafft, Evanescence dazu zu bringen, einen neuen Song zu schreiben, der das Thema dieser Show sein soll, sondern auch Papa Roach, Green Day und mehr schaffen es in die engere Auswahl. Es könnte sich nicht mehr Devil May Cry anfühlen, und dafür habe ich nichts als Applaus.

Ich glaube nicht, dass Devil May Cry in der gleichen glorifizierten Luft wie Castlevania oder andere wirklich spezielle Netflix-Videospieladaptionen existieren wird, und es wird auch nicht für jeden geeignet sein, da das Thema, die Gewalt, die schiere Lautstärke und der wütende Beat und Ton geschaffen wurden, um die DMC-Fangemeinde anzuzapfen. Aber wenn das auf Sie zutrifft, wenn Sie jemand sind, der darauf gedrängt hat, dass Capcom diese stilvolle Serie auf eine bedeutendere Art und Weise erforscht, sollte Sie diese Netflix-Serie so glücklich machen wie eine Muschel... Oder ein Dämon in einer dicht besiedelten Straße.