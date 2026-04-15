Die Take-Two-Aktie steigt nach dem Rockstar-Leak um 1 Milliarde Dollar

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Nun, das ging ein bisschen nach hinten los. Anstatt nach dem Diebstahl von Finanzinformationen ordentliche 200.000 Dollar von Rockstar zu erhalten, verschaffte die Hacking-Gruppe ShinyHunters der Muttergesellschaft des Entwicklers am Ende nur einen Anstieg des Aktienkurses.

Wie von Insider Gaming festgestellt wurde, sind die Zahlen von Take-Two gestern sprunghaft gestiegen, nachdem bekannt wurde, wie viel Geld GTA Online nach dem Leak einbringt. Am gestrigen Handelstag stiegen die Aktienkurse von Take-Two um 2,63 % auf 206,66 US-Dollar pro Aktie. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber es hat dem Unternehmen über eine Milliarde Dollar an Wert hinzugefügt.

Für Take-Two ist das nicht alles Sonnenschein und Regenbögen. Das Unternehmen steckt immer noch unter einem Schlag, den es kürzlich nach der Enthüllung von Googles Project Genie KI-Modell erlitten hat, das offenbar Spiele von Grund auf erstellen kann (was es nicht kann). Preise und Aktien schwanken oft, daher ist das vielleicht kein langfristiger Vorteil für Take-Two, aber es scheint, als hätte der Hack einen ganz gegenteiligen Effekt von ShinyHunters bewirkt. Da keine wichtigen Grand Theft Auto VI Daten gestohlen wurden, scheint es so, als hätten wir eigentlich nur finanzielle Informationen bekommen, die zeigten, dass Take-Two dank GTA Online noch mehr Einspielungen machte, als wir zunächst dachten.