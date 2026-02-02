Die Aktien eines Spieleunternehmens stürzen dank Googles neuem KI-Experiment Project Genie ab

HQ

Während das Wettrennen, jede künstlerische Kreation in ein KI-basiertes Äquivalent der grauen, matschgefüllten Krabby Patty-Alternative aus SpongeBob zu verwandeln, andauert, sehen wir ernsthafte, reale Konsequenzen KI-basierter Experimente. In letzter Zeit scheint Project Genie – Googles KI-Experiment, das begrenzte dreidimensionale Umgebungen erschaffen kann, die wie ein Spiel erkundet werden können – bei vielen Unternehmensinvestoren Eindruck gemacht zu haben.

Konkret, wie von Wccftech festgestellt wurde, haben mehrere riesige Spielefirmen ihre Aktienkurse aufgrund einer Verkaufspanik durch Project Genie stürzen sehen. Unity Technologies, der Hersteller der Unity Engine, verzeichnete einen Rückgang von 18,8 %. Take-Two Interactive verlor ~10 %, CD Projekt Red fiel um 8 %, sogar das riesige Roblox fiel um 13 %.

Capcom, Tencent und andere Unternehmen, die zu den größten Spieleentwicklern Asiens gehören, blieben größtenteils unberührt, was zeigt, dass diese Panik vielleicht eher ein westlicher Trend ist. Es fühlt sich definitiv so an, als hätten viele Twitter/X-Nutzer den Kool-Aid getrunken, dass dies das Ende der traditionellen Spieleentwickler ist, aber es gibt jeden Tag mindestens 30 KI-geladene Beiträge, die mir sagen, Hollywood sei bei meinem Algorithmus tot gewesen, also werde ich es glauben, wenn ich es sehe.

Project Genie ist derzeit ein Frühstadium-Konzept, und obwohl es allein aus Prompts 3D-Umgebungen erzeugen kann, müssen wir sehen, ob es tatsächlich etwas Spielenswertes schaffen kann, während es weiter wächst und sich weiterentwickelt.