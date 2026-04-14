Rockstar-Hacker veröffentlichen Daten, keine saftigen Grand Theft Auto VI Enthüllungen zu finden

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Monate vor der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI schien Rockstar erneut gefährlich gehackt worden zu sein. Die Hackergruppe ShinyHunters hat Rockstar gehackt und damit gedroht, die gesammelten Daten freizugeben, falls der Entwickler keine Gebühr von 200.000 Dollar zahle. Rockstar zahlte nicht, und ShinyHunters veröffentlichte die Daten.

Über Kotaku scheint es kaum verwunderlich zu sein, warum Rockstar nicht bezahlt hat. Die Daten bestehen aus vielen Dokumenten, aber nichts davon hat mit Grand Theft Auto VI -Code oder anderen Informationen über das meist erwartete Spiel aller Zeiten zu tun. Stattdessen bekommen wir Bestätigungen für Details, die wir bereits kannten.

Grand Theft Auto Online verdient jährlich Hunderte Millionen von Dollar, wobei der Großteil dieses Einkommens über Shark Cards generiert wird. Red Dead Online macht nur einen Bruchteil des Betrags, daher ist es kein Wunder, dass der Online-Modus im Grunde aufgegeben wird. Auf dem PC gibt es im Vergleich zu Xbox und PlayStation am wenigsten GTA Online-Wochenspieler, und ein kleiner Prozentsatz der Nutzer generiert das meiste GTA Online-Geld.

Es ist interessant, dass das so bestätigt wird, aber falls du befürchtet hattest, dass Rockstar GTA VI wegen dieses Hacks erneut verschieben muss, scheint das nicht der Fall zu sein. Das heißt nicht, dass das Spiel definitiv am 19. November erscheinen wird, aber falls es erneut verschoben wird, bezweifeln wir stark, dass das Leaken alter, vorhersehbarer Finanzen die Hauptkraft dahinter sein wird.