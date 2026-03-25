Die Switch 2 ist immer noch das zweitmeistverkaufte Gaming-Gerät aller Zeiten in den USA

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Am Dienstag gab Bloomberg bekannt, dass Nintendo offenbar die Produktion der Switch 2 zurückschraubt, nachdem die Konsole nicht alle Verkaufsziele in den USA erreicht hat. Es bleibt abzuwarten, ob der anhaltende Pokémon Pokopia -Hype Nintendo dazu bringen wird, es sich anders zu überlegen, aber Circana-CEO und Analyst Mat Piscatella (der alle Daten besitzt) berichtet nun, dass die Switch 2 in den USA immer noch unglaublich gut verkauft wird – nur eben nicht ganz so gut, wie Nintendo gehofft hatte.

Die Switch 2 ist tatsächlich immer noch die zweitschnellste verkaufte Spielkonsole aller Zeiten in den USA (zumindest seit 1995, als die Verfolgung begann), und nur der Game Boy Advance hat sich schneller verkauft. Die Tatsache, dass auch Nintendo von explodierenden Komponentenpreisen getroffen wurde, hat natürlich nicht geholfen, aber das größte Problem scheint einfach gewesen zu sein, dass das Verkaufsziel etwas zu ehrgeizig war.