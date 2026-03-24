Nintendo soll die Produktion der Switch 2 um mehr als 30 % gekürzt haben

HQ

Die Nintendo Switch 2 ist eine rekordverdächtige Konsole. Mit bereits weit über 17 Millionen verkauften Einheiten ist es die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten des Unternehmens und sorgte bei ihrem ersten Auftritt auf dem Spielemarkt für Aufsehen. Jetzt, neun Monate nach dem Launch, scheint der Hype langsam nachzulassen.

Laut Bloomberg hat Nintendo die Produktionspläne für die Nintendo Switch 2 für das kommende Quartal zurückgefahren. Diese reduzierte Produktionsrate wird bis April andauern und führt dazu, dass der aktuelle Produktionsplan von 6 Millionen auf 4 Millionen Einheiten sinkt.

Trotzdem sollte es nicht schwer sein, eine Switch 2 zu stehlen, wenn man eine möchte, aber es scheint, als würde dies das Ende des Hypes um die Konsole zum Start bedeuten. Da die Konsole noch in den Kinderschuhen steckt und es so aussieht, als könnten alle Gaming-Hardware-bezogenen Kosten bald durch externe Faktoren steigen, ist es schwieriger denn je, die Leute dazu zu bringen, 450 Dollar für eine neue Maschine auszugeben. Insbesondere in den USA verzeichnete Nintendo Berichten zufolge schwächere als erwartete Verkaufszahlen.

Angesichts der Tatsache, dass die Nintendo Switch 2 in einem ähnlichen Zeitraum bereits besser als die Nintendo Switch war, brauchen wir uns noch keine Sorgen um die Konsole oder das dahinterstehende Unternehmen zu machen. Aber vielleicht brauchen wir noch etwas mehr Überredung, um in Zukunft eine Switch 2 zu kaufen.