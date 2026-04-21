Die Super Troopers kehren im August für ein weiteres ausgelassenes und lächerliches Abenteuer zurück

Diesen Sommer wird es mindestens eine Komödie geben, die Sie nicht verpassen sollten, denn die Super Troopers werden bald zurückkehren. Das dritte Kapitel der Filmreihe wird im August erscheinen und allen derben, die ins Kino reisen, um es live zu sehen, derben und albernen Humor bringen.

Bekannt einfach als Super Troopers 3, ist die Handlung dieses Films recht geradlinig, da wir sehen, wie Thorny versucht, die Beziehung und Verlobung zwischen seiner Schwester und Farva zu zerstören – eine Serie von Streichen, die gelinde gesagt fragwürdig sind. Dies geschieht während sie den täglichen Job als Strafverfolgungsbeamter erledigt und sowohl mit den Herausforderungen der Gegenwart als auch mit dem Aufstieg eines neuen Drogenrings im Zuständigkeitsbereich der Gruppe umgeht.

Die vollständige Handlungszusammenfassung fügt hinzu: "Alle Lieblingspolizisten sind mit dem dritten Teil des Kult-Komödien-Klassikers der Broken Lizard-Crew zurück: Super Troopers 3. Als Farvas völlig übertriebene indische Verlobung mit Thornys Schwester ins Chaos eskaliert, müssen die Super Troopers Thornys Pläne umgehen, um die Beziehung zu zerstören, während sie versuchen, einen schädlichen neuen Drogenring zu knacken – alles, um den Tag und vielleicht sogar die Hochzeit selbst zu retten."

Unter der Regie von Jay Chandrasekhar (der auch Thorny spielt) kann man den vollständigen Trailer vor der Premiere am 7. August sehen. Es sollte auch erwähnt werden, dass Super Troopers 3 eine Produktion von Searchlight Pictures ist und es wahrscheinlich nicht lange nach der Kinopremiere dauern wird, bis der Film auf Disney+ erscheint, da das Zeitfenster bis zum Streaming-Debüt für die Produktionsfirma oft kurz ist.