Die Spieler entdecken endlich das geheime Kuh-Level von Diablo 4

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Es hat zwar eine Weile gedauert, aber eine Menge engagierter Spieler haben es endlich geschafft, das geheime Kuh-Level in Diablo 4 zu finden. Dies erforderte das Lösen eines fast absurden Rätsels, bei dem eine Reihe seltsamer Gegenstände gesammelt und im Horadric-Würfel kombiniert werden musste.

Wie in den vorherigen Spielen erwartet jeder, der das Kuhlevel besucht, eine herrliche Kuhschlachtung. Und wenn du es schaffst, den Kuhkönig zu besiegen, wirst du mit einem wunderbar lächerlichen Mythischen Einzigartigen Gegenstand belohnt: Kuhkönigskrone, die deinem Charakter je nach Wochentag verschiedene Boni gibt. Kurz gesagt, ein richtiges Stück Schrott, das größtenteils einfach nur verdammt lustig ist.

Sehen Sie sich den untenstehenden Clip an, um zu sehen, wie Sie dieses küh-tastisch gut gehütete Geheimnis für sich selbst entdecken können. Es ist ein Moo-st See.