Die spanische Fluggesellschaft Iberia kündigt einen Flug an, nur um die Sonnenfinsternis vom 12. August aus der Luft zu sehen

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Am 12. August 2026 wird in Spanien eine totale Sonnenfinsternis sichtbar sein, da es neben Island das beste Land ist, um zu sehen, wie der Mond an manchen Stellen über zwei Minuten die gesamte Sonne bedeckt. Millionen von Menschen werden voraussichtlich zu den Orten ziehen, an denen die Finsternis am sichtbarsten ist (die erste von drei Sonnenfinsternissen in Folge innerhalb von drei Jahren), und einige wenige privilegierte werden sie sehen können... aus über 10.000 Metern Höhe, ohne Angst vor Wolken, die die Sicht versperren.

Iberia, die Flaggenfluggesellschaft Spaniens, hat einen Flug angekündigt, der am 12. August abfliegt und am Flughafen Madrid-Barajas ankommt. Der Flug ermöglicht es seinen Passagieren (alle Wissenschaftler, er ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich) die Finsternis aus der Luft zu beobachten, und bei über 700 km/h werden sie in der Lage sein, den Schatten zu verfolgen, was ihnen eine einzigartige Perspektive gibt, aus der sie das Phänomen über einen längeren Zeitraum beobachten und studieren können.

Vom Flugzeug aus werden Wissenschaftler Messungen der Morphologie der Sonne vornehmen, dabei die durch die Höhe gebotenen Beobachtungsbedingungen nutzen, von denen aus der Blick auf die Sonnenkorona weniger von Wolkenbedeckung und anderen atmosphärischen Phänomenen beeinflusst wird, und sie werden auch die Umgebung der Sonne während der Finsternis, einschließlich Merkur und Venus, beobachten können.

Der Flug (der mit einem Airbus A321XLR betrieben wird) wird "IB1473" genannt, zu Ehren des Geburtsjahres des Astronomen Nicolaus Copernicus.

Das Gute ist, dass die vom Flug gezeigten Bilder (die sorgfältig berechnet werden müssen, um die Finsternis zur genauen Zeit und Stunde zu sehen) online in sozialen Medien über WLAN-Verbindung mit Starlink-Satelliten ausgestrahlt werden.

Die Finsternis erreicht ihren Höhepunkt gegen 20:30 Uhr MESZ am Mittwoch, den 12. August, daher wird es ziemlich spät am Nachmittag sein (deshalb ist es für diejenigen, die sie live verfolgen wollen, sehr wichtig zu wissen, ob die Sonne während des Sonnenuntergangs noch sichtbar ist und nicht von Gebäuden oder Bergen bedeckt ist).