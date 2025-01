Die RTX 5090 leert Ihre Brieftasche, bietet aber die doppelte Leistung der RTX 4090

HQ

Während die meisten eine Preiserhöhung befürchtet hatten, wird die neue RTX 5090 für 2.000 US-Dollar oder mehr als 2.200 Euro auf den Markt kommen und ab dem 30. Januar zum Kauf angeboten. Dies wird durch die Tatsache noch trauriger, dass die Founder Edition -Karten von Nvidia in der Regel die billigste Option sind, aber auch extrem begrenzt, so dass die Preise höchstwahrscheinlich in der Nähe von und über 2.500 € für Karten von Drittanbietern liegen werden.

Die Karte ist, wie alles in letzter Zeit, vollgestopft mit KI und neuronaler Technologie, und Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, erklärt dies wie folgt: "Blackwell, der Motor der KI, ist für PC-Spieler, Entwickler und Kreative angekommen. Durch die Verschmelzung von KI-gesteuertem neuronalem Rendering und Raytracing ist Blackwell die bedeutendste Innovation in der Computergrafik seit der Einführung von programmierbarem Shading vor 25 Jahren."

Die RTX 5090 verfügt über 92 Milliarden Transistoren und bietet über 3.352 Billionen KI-Operationen pro Sekunde (TOPS). Nvidia hat uns wie üblich eine Sammlung von Zahlen zum Vergleich zur Verfügung gestellt, aber wie bei allem in der Technik müssen wir diese Zahlen nach Möglichkeit unabhängig voneinander überprüfen.

Also, was bekommen Sie? Eigentlich eine Menge. Nvidia verspricht die doppelte Leistung von 32 GB VRAM, und Sie können Ihren PCIe 5.0-Steckplatz endlich wie vorgesehen nutzen. Es verwendet auch DLSS 4 mit Multi-Frame-Generierung, anstatt jedes Mal einen Frame zu erstellen, und kann jetzt drei aus dem Nichts erzeugen, was die FPS erheblich verbessert. Mit dem Transformer-basierten DLSS Ray Reconstruction (es heißt "Transformer-Modell", und nein, es wurden keine Autobots bei der Herstellung beschädigt) und verbessertem Super Resolution wurde Ghosting reduziert, das Anti-Aliasing verbessert und die Stabilität verbessert, so Nvidia. Während bei der Veröffentlichung satte 75 Spiele unterstützt werden, scheint DLSS 4 nicht mit RTX 40 Series -Karten oder älter kompatibel zu sein.

Die vollständigen Spezifikationen sind in der Abbildung unten zu sehen:

Bemerkenswert ist auch, dass Nvidia zum Zwei-Slot-Format zurückzukehren scheint, und während die RTX 5090 einen massiven Preisanstieg erfahren hat, sind die billigeren Karten weniger von Preiserhöhungen betroffen.

Darüber hinaus ist die KI jetzt in die programmierbaren Shader integriert, die das neue RTX Neural Shaders -System verwenden, was uns laut Nvidia Grafiken in Filmqualität liefert. Es wurde auch ein separates System für Gesichter implementiert.