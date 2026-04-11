Die reguläre NBA-Saison endet an diesem Wochenende: Teams haben sich für die Play-offs und das Play-in-Turnier qualifiziert und ausgeschieden

HQ

Die NBA hat fast das Ende der regulären Saison erreicht, mit nur noch einem verbleibenden Spieltag, Sonntag, dem 12. April (bereits Montag in europäischer Zeit), aber alle Play-off- und Play-in-Plätze sind bereits gesichert. Die Atlanta Hawks und Toronto Raptors waren die letzten, die sich einen Playoff-Platz sicherten, und nun steht nur noch die Reihenfolge für einige Playoff-Spiele (wer Heimvorteil bekommt) auf dem Spiel.

In den Spielen am Freitag besiegten die Lakers die Phoenix Suns mit 101:73, wobei LeBron James der vierte Spieler in der NBA-Geschichte wurde, der in seiner Karriere über 12.000 Assists zurückgeholt hat, und Victor Wembanyama 40 Punkte und 13 Rebounds für die San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks erzielte und mit 139:120 gewann und schließlich 65 Spiele absolvierte – die Zahl, die Voraussetzung für den MVP ist. Nikola Jokic verpasste das Spiel am Freitag, wird aber das Spiel am Sonntag gegen die Denver Nuggets gegen die Spurs bestreiten, um diese umstrittenen 65 Spiele zu erreichen...

NBA-Teams, die für die Playoffs ausgeschieden sind:

Western Conference: Pelicans, Grizzlies, Mavericks, Kings, Jazz

Eastern Conference: Bucks, Bulls, Nets, Pacers, Wizards

Derzeit sind dies die Play-in-Duelle, die zwischen dem 15. und 18. April ausgetragen werden, um die letzten beiden Teams für die Play-offs zu bestimmen:

Westliche Konferenz:



(7) Phoenix Suns gegen (8) Portland Trail Blazers



(9) LA Clippers gegen (10) Golden State Warriors



Ostkonferenz:



(7) Orlando Magic gegen (8) Philadelphia 76ers



(9) Charlotte Hornets gegen (10) Miami Heat



Und das ist der aktuelle Play-off-Turnier:

Westliche Konferenz:



(1) Oklahoma City Thunder gegen (8) Play-In-Sieger



(2) San Antonio Spurs gegen (7) Play-In-Sieger



(3) Denver Nuggets gegen (6) Minnesota Timberwolves



(4) Los Angeles Lakers gegen (5) Houston Rockets



Ostkonferenz:



(1) Detroit Pistons gegen (8) Play-in-Sieger



(2) Boston Celtics gegen (7) Play-In-Sieger



(3) New York Knicks gegen (6) Toronto Raptors



(4) Cleveland Cavaliers gegen (5) Atlanta Hawks

