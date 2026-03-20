Die Produktion der Live-Action-Serie Assassin's Creed hat offiziell begonnen

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Wir haben die Entwicklung der Netflix-Realverfilmung von Assassin's Creed genau im Auge behalten, an der wir gemeinsam mit Ubisoft arbeiten. Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass Noomi Rapace und Sean Harris dem Projekt beigetreten sind, was nach der vorherigen Nachricht erfolgte, dass wir mit einem größeren Update "sehr bald" rechnen sollten. Es scheint, dass das jetzt hier ist.

Es wurde bestätigt, dass die Produktion der Serie nun begonnen hat, wobei die Besetzung nach Rom reist, um eine Serie zu drehen, die im Jahr 64 n. Chr. spielt, also weit vor der Ära von Ezio Auditore da Firenze und sogar Altair Ibn-La'Ahad.

Laut der offiziellen Zusammenfassung der Serie wird uns in einem Netflix-Tudum-Artikel Folgendes mitgeteilt: "Assassin's Creed ist ein Hochoktan-Thriller, der sich um den geheimen Krieg zwischen zwei schattenhaften Fraktionen dreht – eine will die Zukunft der Menschheit durch Kontrolle und Manipulation bestimmen, während die andere um die Bewahrung des freien Willens kämpft. Die Serie begleitet ihre Figuren durch entscheidende historische Ereignisse, während sie darum kämpfen, das Schicksal der Menschheit zu gestalten."

Wenn Sie sich ansehen, wer in dieser Show die Hauptrolle spielen wird, sehen Sie unten die vollständige Besetzungsliste, und laut Premiere, da die Produktion gerade erst beginnt, gibt es keine offiziellen Informationen zu ergänzen. Eine vernünftige Vermutung wäre, dass eine Premiere im Jahr 2027 die früheste ist, in der wir diese Serie sehen werden.