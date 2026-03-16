Die Premier League verhängt Chelsea eine historische Geldstrafe, wird jedoch durch die freiwillige Selbstanzeige des Vereins gemildert

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Die Premier League hat Chelsea mit großem Abstand die bisher höchste Geldstrafe verhängt: 10 Millionen Pfund, ein einjähriges Verbot für Transferverpflichtungen der ersten Mannschaft – ausgesetzt – und eine neunmonatige sofortige Transfersperre für die Akademie. Es ist eine historische Entscheidung, aber eine, die Chelsea akzeptierte und der Premier League zustimmte, ohne sportliche Sanktionen wie Punktabzüge.

Die Geldstrafe erfolgt, nachdem der Verein freiwillig Verstöße im Zusammenhang mit Finanzberichterstattung und Drittinvestitionen gemeldet hat, die zwischen 2011 und 2018 begangen wurden, als der Verein dem russischen Milliardär Roman Abramowitsch (2009–2022) gehörte. "Eine Reihe geheimer Zahlungen von Dritten, die mit dem Verein verbunden sind, wurden an Spieler, nicht registrierte Vertreter und andere Dritte geleistet", heißt es in der Erklärung, die verwendet wurde, um Spieler wie Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle und Nemanja Matic zu verpflichten.

Die Premier League erklärte, sie hätte dem Verein eine Geldstrafe von 20 Millionen Pfund verhängt, berücksichtigte jedoch Chelseas proaktive Selbstmeldung, Eingeständnisse des Verstoßes und "außergewöhnliche Zusammenarbeit während der gesamten Untersuchung" als mildernde Umstände. Die Geldstrafe wurde halbiert und das Verbot, Spieler für die erste Mannschaft zu verpflichten, wurde für zwei Jahre ausgesetzt, was bedeutet, dass es nicht in Kraft tritt, wenn Chelsea keine weiteren Verstöße begeht.

Außerdem stellte sich heraus, dass der Verein trotz der geheimen Zahlungen in den jeweiligen Saisons nicht gegen seine Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln verstoßen hätte, sodass eine sportliche Sanktion mit Punktabzug ausgeschlossen wurde.

Chelsea erhielt jedoch eine weitere Sanktion wegen der Registrierung von Spielern zwischen 2019 und 2022: eine sofortige neunmonatige Transfersperre für die Akademie und eine Geldstrafe von 750.000 Pfund.