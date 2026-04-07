Die örtlichen Staatsanwälte in Flandern werden Radfahrer identifizieren, die die Bahn mit rotem Licht überquert haben

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Die Staatsanwaltschaft in Ostflandern wird die Radfahrer melden, die die rote Ampel vor einem Bahnübergang ignoriert haben und dennoch die Straße überquerten, bevor die Barrieren während des Rennens von Flandern am Sonntag, den 5. April, abgesetzt wurden. Das Peloton teilte sich durch das Überholen des Zuges, doch die Rennkommissare befahlen den Überquerenden Fahrern, langsamer zu fahren, woraufhin das Peloton sich neu formierte.

Zu den Fahrern, die vor dem Überfahren des Zuges anhielten, gehörten Mathieu van der Poel (der Zweiter wurde) und Wout van Aert (Vierter). Tadej Pogacar (Sieger) und Remco Evenepoel (Dritter) gehörten zu den 20 oder 30 Fahrern, die die Bahn überquerten, bevor die Leitplanken abfielen, aber bei rotem Licht mussten sie anhalten, was nach belgischem Recht auch bei Wettbewerben wie der Flandern-Rundfahrt strafbar ist.

Laut lokalen Medien, laut CyclingNews, wird die örtliche Staatsanwaltschaft aus Ostflandern die Täter identifizieren, mit potenziellen Geldstrafen von rund 320 Euro und einem Fahrverbot für acht Tage.

Disqualifikationen im Rennen sind nicht zu erwarten, da Radfahrer, darunter Pogacar, sich beschwert hatten, dass sie nicht rechtzeitig gewarnt wurden, um vor der Bahn sicher anzuhalten. Eine außergerichtliche Einigung ist für diesen Vorfall ebenfalls möglich, was bei Straßenradrennen nicht selten ist.