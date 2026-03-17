Die NBA wird nächste Woche über die Gründung von zwei neuen Teams in Seattle und Las Vegas abstimmen

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Die Expansion der NBA mit zwei neuen Franchises in Las Vegas und Seattle nähert sich sehr weit. Gerüchte über neue Teams in diesen beiden Städten kursieren schon seit einiger Zeit, und laut ESPNs Shams Charania wird die NBA nächste Woche bei den Vorstandssitzungen eine Abstimmung abhalten, um die Aufnahme von Expansionsteams in Las Vegas und Seattle zu prüfen.

"Es gibt Schwung im Vorstand und in der Liga", sagt Charania, daher sollte alles gut laufen, wenn diese beiden Teams in Las Vegas und Seattle zustimmen, die der Liga 2028/29 beitreten würden, falls alles gut läuft. Die ersten Schätzungen besagen, dass beide Märkte aufgrund der Marktattraktivität beider Städte zu den acht größten Einnahmequellen der NBA gehören würden.

Es war die erste Erweiterung der NBA seit 2004, mit der Einführung der Charlotte Bobcats, heute Hornets.

Die endgültige Abstimmung findet jedoch am Jahresende statt, wenn mindestens 23 der 30 Gouverneure der aktuellen Teams für die Schaffung der neuen Teams stimmen müssen.

Es war das erste NBA-Team in Seattle seit 2008, als die Seattle SuperSonics nach Oklahoma City umzogen und sich in das siegreiche Team Thunder verwandelten. Las Vegas hatte nie ein NBA-Team, aber sie haben eines der erfolgreichsten WNBA-Teams, Las Vegas Aces, die 2022, 2023 und 2025 Meister wurden.