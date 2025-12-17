Der NBA-Kommissar spricht über die Zukunft des Cups und mögliche neue Teams in Las Vegas und Seattle

HQ

Der NBA Cup wird auch in Zukunft weiter wachsen und wird sich wahrscheinlich von Las Vegas entfernen, um andere Märkte zu erreichen. Frühe Zuschauerraten zeigen, dass die Erfindung den gewünschten Effekt hat: Mehr Menschen schalten im Dezember NBA ein, einem Monat, in dem die Einschaltquoten meist sinken, da sich die NFL konzentriert, die sich in der Endphase der regulären Saison befindet.

Die Halbfinals am Samstag, die in verschiedenen weltweiten Märkten auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wurden, erreichten im Durchschnitt 1,67 Millionen Zuschauer, ein Anstieg von 14 % gegenüber den Halbfinals der letzten Staffel. Und das Finale am Dienstagabend (früh am Mittwoch in europäischer Zeit) erzielte laut Videocites einen Anstieg der Social-Media-Aufrufe von 126 % im Jahresvergleich, mit mehr als 400 Millionen Aufrufen auf allen Plattformen. Die New York Knicks gewannen anschließend die San Antonio Spurs mit 124-113.

NBA-Kommissar Adam Silver sprach vor dem Finale und sagte,dass sie nach anderen möglichen Austragungsorten für das Finale suchen, das weiterhin ein Einzelspiel-Finale bleiben wird. In der nächsten Saison werden die Halbfinals am Heimspielplatz des besser gesetzten Teams ausgetragen.

Seattle und Las Vegas könnten in Zukunft NBA-Teams haben

Interessanterweise sprach Silver auch über die Expansion der NBA mit potenziellen neuen Teams aus Las Vegas und Seattle. "Ich finde, Seattle und Las Vegas sind zwei unglaubliche Städte. Offensichtlich hatten wir ein Team in Seattle, das großen Erfolg hatte. Wir haben hier in Las Vegas ein WNBA-Team in den Aces", sagte Silver. Die Oklahoma City Thunder, aktuelle NBA-Meister, hießen früher zwischen 1967 und 2008 die Seattle SuperSonics, bevor sie nach Oklahoma umzogen.

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass Las Vegas, trotz all der anderen Major-League-Teams, die jetzt hier sind, der anderen Unterhaltungsstätten, dass diese Stadt ein NBA-Team unterstützen könnte. Ich denke, wir arbeiten jetzt mit unseren Teams zusammen, schätzen das Interesse und haben ein besseres Verständnis dafür, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse für diese Teams aussehen und wie eine Pro Forma für sie aussehen würde, und dann werden wir irgendwann im Jahr 2026 eine Entscheidung treffen."

In der Pressekonferenz sprach der NBA-Kommissar auch über die zukünftige NBA Europe League und sagte, dass sie im Januar 2026 mit Neuigkeiten rechnen, nachdem sie Treffen zu den Spielen in London und Berlin für Orlando und Memphis abgehalten haben.