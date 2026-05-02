Die NBA will den Draft reformieren, um das 'Tanken' oder den Verlust an Zweck zu beenden

HQ

'Tanking ', die Aktion, absichtlich zu verlieren, um in Zukunft bessere Chancen zu bekommen (bessere Draft-Chancen im Fall der NBA), hat sich ausgedehnt, und die Basketballliga will das aus offensichtlichen Gründen beenden: Es untergräbt den Wettbewerb und die Werte des Sports, reduziert zudem das Spektakel und lenkt Zuschauer vom Fernseher ab.

Um dies abzuschließen, arbeitet die NBA an einer Reform des NBA-Drafts, die Niederlagen entmutigen soll, allerdings ohne den Sinn des Drafts völlig zu verfehlen: den schlechteren Teams der Liga gute Talente zu ermöglichen, damit sie sich in Zukunft verbessern können. Nur dass dieses System statt proportional zu sein (je schlechter man ist, desto bessere Chancen im Draft), Teams dazu ermutigen würde, "weniger schlecht" zu sein als andere, bessere Chancen im Draft zu haben.

Dieser neue Plan, den ESPN gesehen hat, beinhaltet mehrere Aspekte, darunter die Erhöhung der Lotterie von 14 auf 16 Teams und die Bestrafung der drei schlechtesten Teams der Liga.

Die drei Teams mit den letzten drei Niederlagen der regulären Saison (die Teams mit den meisten Niederlagen) sowie die neunten und zehnten Setzplätze in jeder Conference (selbst wenn sie sich für die Play-ins qualifizieren) hätten eine 5,4%ige Chance in der Lotterie.

Die übrigen Teams am unteren Ende der Tabelle (jene, die schlechter als die neunten und zehnten Plätze waren und es nicht in die Play-ins geschafft haben, aber besser als die letzten drei waren) erhalten 8,1 % Chancen im Auslosen.

Dieser Plan würde ab 2027 angewendet werden, wenn sich die 30 Franchise-Inhaber auf eine Abstimmung einigen. NBA-Kommissar Adam Silver sagte, sie "sollten ein System haben, in dem man es hasst zu verlieren. Es sollte kein Ehrenabzeichen sein. Verlieren sollte unangenehm sein."