Mark Rutte: Der Status Grönlands wurde in den Trump-Gesprächen nicht thematisiert

NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellte am Mittwoch klar, dass die Frage, ob Grönland weiterhin Teil Dänemarks bleibt, während seiner Gespräche mit US-Präsident Donald Trump nie aufgekommen sei. Die Kommentare kommen, während Trump von seinen früheren Drohungen zurücktritt, Zölle zu erheben oder Gewalt anzuwenden, um die Kontrolle über das strategisch gelegene arktische Gebiet zu erlangen.

In einem Gespräch bei Fox News sagte Rutte, Trumps Fokus liege eindeutig darauf, die Arktis vor wachsendem russischem und chinesischem Einfluss zu schützen. "Er konzentriert sich sehr darauf, was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass diese riesige arktische Region, in der gerade Veränderungen stattfinden, in der Chinesen und Russen immer aktiver sind, sie schützen können", erklärte Rutte.

Früher am Mittwoch sagte Trump, ein Rahmenabkommen sei in Sicht, das die Interessen seiner Regierung erfüllen würde, darunter ein "Golden Dome"-Raketenabwehrsystem und Zugang zu kritischen Mineralien, ohne die Souveränität Dänemarks zu gefährden. Grönland, ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark, beherbergt einen US-Luftwaffenstützpunkt und hat wiederholt erklärt, dass dieser nicht zum Verkauf steht.

Die Äußerungen helfen dabei, die Spannungen unter den NATO-Verbündeten zu beruhigen, die durch wochenlange Rhetorik Trumps erschüttert waren, wonach die USA Grönland "besitzen" müssten, um zu verhindern, dass andere Mächte in der Arktis Fuß fassen. Derzeit drehen sich die Diskussionen um Sicherheit und Zusammenarbeit und nicht um territoriale Ansprüche, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickeln wird...