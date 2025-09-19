Die Nachbarschaftswache von GTA V (Online) patrouilliert noch bis zum 24. September

HQ

Am Donnerstag startete die zweite Woche des "Neighbourhood Watch"-Events für den Multiplayer-Teil von GTA Online in Grand Theft Auto V. Es sieht zwar so aus, als ob GTA VI endlich am Horizont auftaucht, aber die Aktivität in der Online-Community für den zwölf Jahre alten Titel lässt nicht nach - ganz im Gegenteil, einige sagen, dass GTA V's GTA Online die größte Konkurrenz von GTA VI sein wird.

Events wie dieses, das am 12. September startete und auf das jüngste Waldwächter-Event folgt, ermutigen Online-Spieler nur dazu, indem sie mehrere Aufgaben, Ziele und Belohnungen verteilen.

Das eigentliche Fleisch des Events kommt dieses Mal in Form von "Dispatch Work", ähnlich wie in den Paw Patrol-Episoden, aber alle sehr ernst, erwachsen und PEGI 18+. Rockstar hat viele Details über seinen Newswire und in einer Pressemitteilung geteilt, aber hier sind einige Highlights:

Zusammenarbeit mit Agent Vincent Effenburger.

Die Bürger des Großraums Los Santos verlassen sich auf Sie, um die Flut der Korruption in der Polizei von Los Santos einzudämmen. Wenn du Erfolg hast, kannst du ein auffälliges neues Polizeioutfit zu deinem Repertoire hinzufügen.

Los Santos Sommer Polizei Outfit

Schließe drei Patrouillenmissionen ab, um dieses exklusive Outfit freizuschalten und einen Bonus von 100.000 GTA$ zu erhalten.

Doppelte Belohnungen bei Patrouillenmissionen

In den nächsten zwei Wochen erhaltet ihr bei Patrouillenmissionen doppelte GTA$ und RP. GTA+-Mitglieder erhalten vierfache Belohnungen.

Ermäßigungen auf Polizeifahrzeuge

Profitiert von Rabatten von bis zu 35 % auf Fahrzeuge wie den Vapid Dominator FX Interceptor, den Declasse Impaler LX Cruiser und mehr.

Wenn du immer noch GTA Online mit deinen Kumpels spielst, wirst du dieses Wochenende Cops spielen? Die Nachbarschaftswache endet am 24. September.