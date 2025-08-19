"Der größte Konkurrent von Grand Theft Auto VI wird Grand Theft Auto V sein", sagt Branchenanalyst

HQ

Es wird immer schwieriger, neue Videospiele auf die Verbraucher zu übertragen. Zumindest ist das die Meinung des Branchenanalysten Mat Piscatella von Circana, der glaubt, dass die größte Veröffentlichung des Jahres 2026 durch ihren Vorgänger behindert werden könnte.

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz und wie von Videogamer eingefangen, argumentiert Piscatella, dass es für neue Spiele heutzutage schwierig ist, für neue Spiele Furore zu machen, da ältere Spiele auch Jahre nach ihrer ersten Veröffentlichung noch existieren.

"Grand Theft Auto V wurde 2013 veröffentlicht. Es ist immer noch jeden Monat eines der 20 meistverkauften Spiele", sagte er. "Der größte Konkurrent von Grand Theft Auto VI wird Grand Theft Auto V sein".

Grand Theft Auto V verkauft sich für ein Spiel seines Alters nach wie vor unglaublich gut und hat sich seit seiner Veröffentlichung weit über 200 Millionen Mal verkauft. Da Grand Theft Auto VI auch bei der Veröffentlichung nicht auf den PC kommt, können wir davon ausgehen, dass GTA V auch dann relevant bleibt, wenn sein größerer, besserer Bruder nächstes Jahr erscheint.

Grand Theft Auto VI wird am 26. Mai 2026 für Xbox Series X/S und PS5 veröffentlicht.