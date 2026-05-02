Die Mitbegründer des Game Preservation-Publishers SNEG erklärt, warum neu aufgelegte Titel sowohl auf Steam als auch auf GOG abzielen sollten

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Kürzlich hat der Boutique-Publisher SNEG eine Reihe alter Warhammer-Spiele auf Steam zurückgebracht, von denen einige erstmals mit der Gründung des Warhammer Classics-Labels auf die Plattform gestartet wurden. Einige dieser Spiele waren schon seit einiger Zeit auf anderen Plattformen verfügbar, sodass wir nicht widerstehen konnten, die SNEG-Mitgründer Artem Shchuiko und Oleg Klapovskiy zu fragen, was eine Steam-Version im Vergleich zu anderen Marktplätzen bietet.

"Steam ist die ultimative Spieleplattform für Millionen von Spielern weltweit. Für viele von ihnen ist es der Ort, um Spiele zu entdecken und zu kaufen. Einige dieser Spieler haben vielleicht nie Plattformen wie GOG genutzt, auch wenn sie sich gut an diese älteren Titel erinnern und sie gerne wieder aufgreifen würden", sagte uns Klapovskiy.

"Eine Steam-Version verschafft diesen Spielen Zugang zu einem viel breiteren Publikum. Dazu gehören ältere Spieler, die zu etwas zurückkehren, das sie liebten, aber auch jüngere Spieler, die diese Klassiker vielleicht zum ersten Mal entdecken und sehen, woher viele moderne Ideen und Mechaniken stammen", fuhr er fort.

Klapovskiy arbeitete tatsächlich bei GOG, bis SNEG 2020 gegründet wurde. Seitdem arbeitet das Unternehmen mit großen Namen zusammen und bringt deren IPs durch neu aufgelegte klassische Spiele wieder ins Rampenlicht, geworfen auf Steam, wo die meisten Augen und Geldbeutel für PC-Spieler sind. Für Leute, die ihre Bibliothek auf einem zentralen Konto mögen, ist es sehr praktisch, all diese Spiele auf Steam zu bringen, aber GOG bietet immer noch viele aktualisierte Klassiker, die man nicht so gut in anderen Stores laufen kann, da es sich als Anlaufpunkt für ältere Titel darstellt.

Lesen Sie unser vollständiges Interview für weitere Informationen zu Warhammer Classics hier.