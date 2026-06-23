Die Milwaukee-Ikone Giannis Antetokounmpo wechselt nach 13 Jahren zu den Miami Heat

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Giannis Antetokounmpo wechselt nächste Saison zu den Miami Heat. Sein Team, die Milwaukee Bucks, tauschten ihn und Bobby Portis im Austausch von vier Spielern und fünf Draftpicks.

Antetokounmpo ist seit seiner Ankunft 2013 eine Ikone für Milwaukee und half ihnen, die NBA-Meisterschaft 2021 zu gewinnen - den ersten Titel der Franchise seit 50 Jahren. Doch da auch Portis getradet wurde und Thanasis Antetokounmpo Free Agent wurde, sind keine Spieler aus dem Team von 2021 mehr in Milwaukee.

ESPN berichtet folgenden Deal: Die Milwaukee Bucks schicken Giannis Antetokounmpo und Bobby Portis zu den Miami Heat. Im Gegenzug schickt Miami Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. und Kasparas Jakucionis nach Milwaukee. Außerdem gibt Miami Milwaukee drei Erstrunden-Picks, darunter den insgesamt 13. Platz im nächsten NBA-Draft am Dienstag, sowie zwei Erstrunden-Picks in den Jahren 2031 und 2033, sowie einen Pick-Swap für 2030 und einen Zweitrundenpick für 2033.

Der 31-jährige griechische Spieler wurde in jenem Jahr zum NBA Finals MVP gewählt und wurde zweimal zum MVP gewählt (2019 und 2020), zehnmal All-Star, Defensive Player of the Year 2020 und siebenmal ins All-NBA First Team.