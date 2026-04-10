Achtelfinale in Monte-Carlo: Spielplan mit Alcaraz, Sinner, Zverev, Vacherot... am Freitag

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Die letzten acht der Monte-Carlo Masters finden am Freitag, den 10. April, statt, wobei Carlos Alcaraz und Jannik Sinner nach ihren – kurzen – Schrecksituationen am Donnerstag, als beide die zweiten Sätze verloren, noch stehen: Sinner verlor den zweiten Satz gegen Tomas Machác, womit seine Serie von zwei Sätzen in den Masters 1.000 Turnieren endete, und Alcaraz verlor auch den zweiten Satz gegen Tomás Martín Etcheverry. aber sie gewannen schließlich ihre Matches.

Am Freitag findet außerdem das erste Duell zwischen Joao Fonseca und Alexander Zverev statt – das dritte Turnier in Folge, bei dem der brasilianische Teenager auf die Top-3-Spieler trifft. Fonseca verlor gegen Sinner und Alcaraz, war aber sehr konkurrenzfähig gegen sie. Wird er ausreichen, um die Weltranglistendritte zu besiegen? Wenn er gewinnt, könnte er im Halbfinale gegen Sinner antreten...

Auf der anderen Seite des Turnierbaums schrieb Valentin Vacherot Geschichte, als er als erster Monegask das Viertelfinale der Monaco Open erreichte, als er Hubert Hurkacz besiegte. Er trifft später heute auf Alex de Miñaur, und der Sieger könnte morgen auf Alcaraz oder Bublik treffen.

Hier ist der Spielplan für die Monte-Carlo Masters am Freitag, den 10. April:



Joao Fonseca gegen Alexander Zverev: 11:00 MESZ, 12:00 BST



Felix Auger-Aliassime vs. Jannik Sinner: 12:10 CEST, 11:10 BST



Carlos Alcaraz gegen Alexander Bublik: 13:20 MESZ, 12:20 BST



Valentin Vacherot gegen Alex de Miñaur: 14:30 MESZ, 13:30 BST

