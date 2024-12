Alle acht Spiele könnt ihr heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, in der Premier League sehen

HQ

Am zweiten Weihnachtsfeiertag Fußball zu spielen und zu schauen ist eine Tradition, die so alt ist wie der Fußball selbst, und sie reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, und die Premier League hört nicht auf: Am 26. Dezember werden acht Spiele ausgetragen, einige sogar hintereinander.

Die Action beginnt um 12:30 Uhr GMT mit einem der am meisten erwarteten Spiele aller Premier League-Spieltage: Manchester City gegen Everton. Die Mannschaft von Pep Guardiola befindet sich in einer beispiellosen Krise und liegt derzeit auf dem siebten Platz der Tabelle, mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden in den letzten drei Spielen. Ihre Hoffnungen auf den Titelgewinn sind fast vorbei, aber sie müssen die Situation umkehren.

Um 15:00 Uhr GTM werden Fünferspiele hintereinander ausgetragen. Es wird ein Buffet für Fußballfans sein, aber das ist noch nicht alles. Es gibt zwei weitere Spiele, in denen einige der hochkarätigsten Mannschaften im alleinigen Rampenlicht stehen: Manchester City gegen Everton um 17:30 Uhr GMT und Liverpool gegen Leicester City um 20:00 Uhr GMT.

Fußballspiele am Donnerstag, 26. Dezember:



Manchester Cit vs. Everton: 12:30 GMM



Bournemouth vs. Crystal Palace: 15:00 GMT



Chelsea vs. Fulham: 15:00 GMT



Newcastle vs. Aston Villa: 15:00 GMT



Nottingham Forest vs. Tottenham Spurs: 15:00 GMT



Southampton - West Ham: 15:00 Uhr GMT



Wolves vs. Manchester United: 17:30 GMT



Liverpool vs. Leicester: 20:00 GMT



