Die Kickstarter-Kampagne von Hidalgo startet diesen Monat mit der liebenswertesten Darstellung von Don Quijote in der Geschichte.

Letztes Jahr, während unseres Besuchs auf dem IndieDevDay, hatten wir die Gelegenheit, von den Schöpfern von Infinite Thread Games etwas über Hidalgo zu erfahren, ein gemütliches kooperatives Abenteuerspiel über den großen spanischen Literaten Don Quijote de la Mancha und seinen treuen Knappen und Freund Sancho Panza. Und obwohl der CEO des Studios, Juan Pablo Guzmán, damals geplant hatte, die Kickstarter-Kampagne im Jahr 2024 und das Spiel im Jahr 2025 zu starten, liefen die Pläne nicht wie geplant.

Aber lassen Sie sich davon nicht die Laune verderben, denn jetzt haben wir die Bestätigung, dass die Kickstarter-Kampagne zum Kickstart von Hidalgo am 25. März 2025 beginnen wird. Dann werden wir den endgültigen Fahrplan bis zur Veröffentlichung des Spiels und die Vorteile kennen, die mit der Unterstützung dieses charmanten Spiels verbunden sind, das wir fast als Hybrid zwischen der Kunst von The Plucky Squire und dem Gameplay von It Takes Two klassifizieren könnten.

Und wenn Sie unser Gespräch mit Guzmán über das Spiel, seine Einflüsse und einzigartigen Funktionen verpasst haben, verpassen Sie nicht unser Interview unten.