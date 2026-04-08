Die Handheld-Emulation wird besser: Meet E5 ModX

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GAMEMT hat sein neues Gerät namens E5 ModX angekündigt. Es handelt sich um ein Handheld-Gerät, das als eigenständiger Controller, als traditionelles tragbares Gerät und als TATE-Modus-Gerät verwendet werden kann.

Der Bildschirm des E5 ModX kann vom Controller-Bereich getrennt und mit anderen Geräten wie Ihrem Smartphone verwendet werden, wie von Retro Handhelds berichtet und von Time Extension vermerkt.

Es sieht so aus, als würde das E5 ModX von einem MediaTek P60-Chipsatz mit 3 GB RAM betrieben werden, und sein Display hat eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln. Das bedeutet laut Time Extension, dass E5 ModX auf PSP- und Sega Dreamcast-Niveau sein wird.

Das tatsächliche Veröffentlichungsdatum der E5 ModX ist derzeit unbekannt.