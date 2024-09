Die Grafik von Age of Mythology: Retold ist so gut, wie du dachtest, dass das Original es war

HQ

Age of Mythology: Retold bringt uns ein klassisches RTS zurück an die Spitze des Genres. Mit aktualisierter Grafik, Balancing und vielem mehr können die Fans ihr Lieblingsspiel wiedergeboren sehen, genau wie ein Phönix, wenn wir das Thema Mythologie am Leben erhalten wollen.

Im Gespräch mit Executive Producer Earnest Yuen und Senior Game Designer Kristen Pirillo haben wir darüber gesprochen, wie das Vermächtnis des Originals im neuen Spiel lebendig bleibt und dass die Grafik genau so ist, wie man sich das Original vor Jahren vorstellt.

"Wir versuchen bewusst sicherzustellen, dass wir das Gefühl des Originals einfangen", sagt Yuen. "Wenn die Leute also sagen: 'Oh, das sieht genau so aus und spielt sich so, wie ich es in Erinnerung habe', dann sind wir eigentlich am glücklichsten."

"Jeder im Team ist ein Nerd", fügte Pirillo hinzu. "Jeder hat das Originalspiel gespielt. Und als es an der Zeit war, sich diese Vermögenswerte anzusehen, war es eine Herzensangelegenheit, denn es gibt viele davon."

Sie können unsere vollständige Diskussion unten und unseren Rückblick auf Age of Mythology: Retold hier lesen.