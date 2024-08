HQ

Es ist kaum zu glauben, dass es schon über 20 Jahre her ist, dass ich 2002 zum ersten Mal Age of Mythology gespielt habe. Ich habe mich immer gerne an das niedliche Aussehen und die Sprachzeilen der nordischen Zwergendörfer und den hervorragenden Soundtrack erinnert, der so gut zum mythologischen Thema passte. Spulen wir vor ins Jahr 2024 und ich habe in der letzten Woche eine erneuerte Version namens Age of Mythology: Retold gespielt. Da sich das RTS-Genre ständig weiterentwickelt, wirft dieses Remake die Frage auf: Ist das nur ein Spaß um der Nostalgie willen oder kann sich ein Spiel aus den frühen 2000er Jahren auch heute noch auf dem Markt behaupten?

Age of Mythology wurde 2014 tatsächlich wieder neu aufgelegt, mit dem Age of Mythology: Extended Edition. Da selbst diese Version heute 10 Jahre alt ist, gibt es viel Raum für neue Verbesserungen, und eine der offensichtlichsten Verbesserungen von Retold ist die visuelle Überarbeitung. Ich schätze die neue Grafik sehr, vor allem, wenn man nah heranzoomt, um die Details in Einheiten und Umgebungen zu sehen. Die Farben sind lebendig und die Animationen der Einheiten sind flüssig. Besonders spannend finde ich die Götterkräfte, wie Waldbrände, Tornados und Meteoritenschauer, die herabstürzen. Ich mag auch Kämpfe mit Titans, da ihre mächtigen Schläge große Mengen von Einheiten in alle Richtungen fliegen lassen.

Die Liebe zum Detail erstreckt sich auch auf die gängigsten Einheiten, mit wunderschön gerenderten Kriegselefanten, Fußsoldaten, Helden und mythischen Bestien, die die Welt der Mythologie zum Leben erwecken. Zur Immersion trägt auch die Art und Weise bei, wie Gebäude Schaden nehmen. Gebäude zerfallen bei Angriffen prächtig, wobei Teile nach und nach einstürzen und Brände ausbrechen, wenn sie mehr Schaden erleiden.

Aus der Gameplay-Perspektive behält Age of Mythology: Retold das klassische Gameplay der Age of Empires -Serie bei, führt jedoch eine Reihe von Verbesserungen ein. Im Kern dreht sich das Spiel um den Aufbau und die Verwaltung deiner Zivilisation, das Vorankommen in verschiedenen Zeitaltern und die Auswahl von Göttern und kleineren Göttern, die mächtige Kräfte verleihen. Die Spieler müssen Ressourcen sammeln, Gebäude errichten und eine Mischung aus menschlichen und mythischen Einheiten trainieren. Erfolgreiche Kämpfe hängen vom Einsatz von Helden, Mytheneinheiten und verheerenden Götterkräften ab, um das Blatt in der Schlacht zu wenden.

Für Neueinsteiger bietet Retold eine Reihe interessanter Einheiten mit einzigartigen Mechaniken. Hinter allen menschlichen Einheiten, wie Speerkämpfern, Kavallerie und Bogenschützen, verbirgt sich eine Schere-Stein-Papier-Mechanik, aber die mythischen und Heldeneinheiten sowie die Götterkräfte fügen zusätzliche Komplexitätsebenen hinzu. Einige meiner Lieblingseinheiten sind bisher ägyptische Mumien, die feindliche Einheiten verfluchen und nach ihrem Tod Mumien-Lakaien spawnen, also diese oder die riesigen griechischen Krabben, die wunderbar schwimmen und sich durch Angriffe auf Schiffe auszeichnen. Jede mythische Einheit bringt etwas Besonderes auf das Schlachtfeld, so dass sich jede Begegnung dynamisch und unvorhersehbar anfühlt.

Die Einführung wiederverwendbarer Götterkräfte ist eine weitere hervorragende Ergänzung des Spiels. Einer meiner Lieblingsaspekte der Age of Empires -Serie war schon immer die Ebbe und Flut der Schlachten, und diese wiederverwendbaren Götterkräfte fügen dieser Dynamik eine weitere Ebene hinzu. Mit der Fähigkeit, einen feindlichen Angriff in einen katastrophalen Fehlschlag zu verwandeln, sind diese Kräfte spielentscheidend, wenn sie richtig eingesetzt werden. Zum Beispiel ist Zeus' Blitzgottkraft perfekt, um ein hochwertiges Ziel sofort zu eliminieren, während eine Kombination aus ägyptischen Götterkräften eine feindliche Armee mit Schlangen und Mumien fesseln kann, die aus dem Boden auftauchen und es dir ermöglichen, sie mit mächtigen Meteoriten auszulöschen.

Während andere Teile des Spiels jedoch ein deutliches Upgrade erhalten haben, scheinen die Kampagnen eine direkte Kopie der Missionen des Originalspiels zu sein. Für diejenigen, die Age of Mythology: Extended Edition in jüngerer Zeit gespielt haben, könnte dies eine kleine Enttäuschung sein, wenn Sie mehr an Einzelspieler-Inhalten interessiert sind. Wenn man sich die Missionen nebeneinander ansieht, sind sie genau so wie zuvor. Außerdem scheinen die neuen Voiceovers schlechter zu sein als die Originale. Mir ist aufgefallen, dass die Originalstimmen einen komischen Touch haben, während die neuen Voiceovers sehr ernst sind, ohne jegliche Verspieltheit, was es definitiv wie eine Herabstufung wirken lässt.

Ich habe auch ein gemischtes Gefühl, was die Steuerung und die Benutzeroberfläche angeht. Auf der einen Seite gibt es ein hervorragendes neues automatisiertes System zum Sammeln von Dorfbewohnern. Anstatt Dorfbewohner im Detail zu verwalten, kannst du eine Voreinstellung auswählen, auf die sich die Dorfbewohner konzentrieren sollten, z. B. Ressourcen, um ins nächste Zeitalter aufzusteigen. Obwohl es mit seinen aufwendig getimten Baubefehlen sehr un-Age of Empires ist, ist es eine gute Ergänzung für neue Spieler, die noch herausfinden müssen, welche Einheiten sie herstellen und kontern müssen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es für Online-Matches verfügbar sein wird.

Auf der anderen Seite mag ich Kleinigkeiten wirklich nicht, wie zum Beispiel, dass ich keinen Angriffszug für meine Armee bestellen kann, indem ich auf einen Bereich auf der Minikarte klicke. Das ist ein unnötiger zusätzlicher Schritt, wenn ich sowohl einen Angriff koordiniere als auch meine Basis verwalte. Zusätzlich denke ich, dass ein zukünftiges Update den automatischen Vorschlag von Age of Empires II: Definitive Edition für die Platzierung neuer Farmen kopieren sollte, da diese derzeit noch eine manuelle Platzierung benötigen.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Wegfindung, da sie nicht immer optimal funktioniert. Ich hatte zum Beispiel Dorfbewohner, die die Baustelle meines Wunders nicht finden konnten, wenn sie direkt aus dem Stadtzentrum kamen. Ich habe auch gesehen, wie einige Einheiten stecken geblieben sind, weil sie mit Hühnern zusammengestoßen sind. Probleme mit der Wegfindung waren eine der Hauptbeschwerden in Age of Empires, und es scheint, dass es mehr Arbeit erfordern wird, um die Probleme mit der Wegfindung auch in diesem Spiel zu lösen.

Trotz dieser kleinen Ärgernisse stehe ich Age of Mythology: Retold sehr positiv gegenüber. Ich freue mich, dass der neue nordische Gott Freyr für mehr Abwechslung ins Spiel aufgenommen wurde, und begrüße die Hinzufügung anderer Zivilisationen und Götter, wobei die Chinesen bereits als erster kommender DLC bestätigt wurden, der in der Premium Edition des Spiels enthalten ist. Mir gefällt auch, wie die Musik im Spiel überarbeitet wurde, da sie wunderbar zu hören ist. Darüber hinaus sollte das neue fünfte "Wonder Age" für Spannung in längeren Multiplayer-Matches sorgen, da es Rabatte auf Götterkräfte und wiederverwendbareTitan Tore bietet, die eine große Investition erfordern.

Um auf die Frage zurückzukommen, ob dieses Spiel mit den heutigen Strategiespielen mithalten kann: Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass auch neue Spieler das solide Gameplay zu schätzen wissen, das Age of Mythology: Retold bietet. Es gibt eine großartige Kombination aus Grafik, einem interessanten Setting und klassischem Gameplay. Die Göttermächte und Titanen können zwar ein Spiel aufrütteln, aber ich glaube nicht, dass sie sich schnell unfair fühlen werden. Ich schätze auch das Fehlen von Orientierungspunkten, wie in Age of Empires IV zu sehen, da hier der Verlust einer Basis nicht bedeutet, dass das Spiel vorbei ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich die Scharmützel sehr genossen habe und mich darauf freue, mehr zu spielen, wenn die Multiplayer-Server öffnen. Für diejenigen, die das Original geliebt haben, ist Age of Mythology: Retold ein Muss und bietet verbesserte Grafiken, die innovative Wiederverwendung von Götterkräften und subtile Gameplay-Optimierungen, die das Gesamterlebnis verbessern. Und selbst für völlig neue Spieler wird dies eines der unterhaltsamsten und am besten gemachten Strategiespiele sein, die Sie derzeit spielen können. Leider bedeutet der "Retold"-Teil im Titel keine neuartige Herangehensweise an die Kampagnen des Spiels, da es sich um genau die gleichen handelt wie in den Jahren 2002 und 2014.